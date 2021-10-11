راعي «بيج رامي»: يسعى لحصد اللقب الموسم المقبل

أعرب إسلام قرطام، رئيس الشركة الراعية للبطل المصري في كمال الأجسام، ممدوح السبيعي، الشهير بــ بيج رامي، عن سعادته البالغة بفوز بيج رامي بلقب «مستر أولمبيا» للمرة الثانية على التوالي، موضحًا أن فرحته لا تُوصف، كما أنهم يبذلون جهدا ومالا كبيار للوصول إلى هذه المرحلة، ولكن عند مقارنتهم بالهدف المطلوب ستجده ضئيلا جدا، مؤكدًا أن بيج رامي يُعد نموذجا قديرا يجب على الجميع أن يفتخروا به.

الدولة المصرية تدعم الرياضة والرياضيين بشكل كبير

وأضاف «قرطام»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية تدعم الرياضة والرياضيين بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إذ تم البدء في التنافس بالأبطال المصريين في البطولات العالمية، وهناك خطوات يتم اتخاذها على مدار الأربع سنوات الماضية لتطوير الرياضة، مؤكدًا أنهم مضوا عقدا مع «مستر أولمبيا» لعمل «أولمبيا مصر»، ومن يفز فيها يتأهل مباشر لأولمبيا أمريكا في العام التالي بشكل مباشر.

اللي يبص على مصر يعرف أن مفيش مستحيل

وتابع: «اللي يبص على مصر يعرف أن مفيش مستحيل»، مازحًا: «أنا لما بختلف مع بيج رامي بضطر أجري»، مؤكدًا أن البطل بيج رامي اجتهد من أجل حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي، ومصر حاليًا تمتلك 4 لاعبين في كمال الأجسام شاركوا في المنافسة على اللقب، وهو أمر يدعو للفخر، كما أن بيج رامي يسعى لحصد اللقب الموسم المقبل، ليكون التتويج الثالث على التوالي، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.

بيج رامي نموذج وواجهة للمصريين

وأوضح رئيس الشركة الراعية للبطل المصري الشهير بــ بيج رامي، أن تنظيم بطولة «مستر أولمبيا مصر» ستكون نواة لإخراج أبطال جدد، كما أن فوز بيج رامي بالبطولة الثانية على التوالي جاء نتيجة تراكم عمل 6 سنوات، فبيج رامي أصبح نموذجا وواجهة للمصريين، مؤكدًا أن لديه اقتناع بأن الشباب هم المستقبل، وقام بإنشاء مؤسسة من 4 سنين تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، سعت لجلب الأبطال المصريين من الخارج.

وتابع: «الناس بتسافر الخارج يلعبوا بطولات تأهلهم لمستر أولمبيا، وأحنا مضينا عقد نعمل أولمبيا في مصر اللي يكسب يتأهل مباشرة لأولمبيا أمريكا، عندنا قدرة العام القادم نكون 8 وليس 4 فقط في المنافسة، بدأنا نشتغل نجيب أبطالنا من الخارج اللي بيلعبوا بأسماء دول أخرى، وعملنا حملة خليك رياضي عبارة عن صالات جيم، وحصلنا على الموافقة من وزارة الشباب والرياضة».