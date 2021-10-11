مسؤول أوروبي يدعو قادة الاتحاد إلى دعم إنشاء قواتهم المسلحة

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يخاطر بفقدان قدرته على أن يكون لاعبا كامل العضوية على الساحة العالمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف بوريل في مدونته، أن هناك اتجاهان في العالم يؤثران بشكل متزايد على الشؤون الأوروبية: الأول هو جهود الولايات المتحدة وحلفائها لاحتواء الصين، وثانيا: ديناميكية متعددة الأقطاب يسعى فيها لاعبون مثل روسيا إلى توسيع مجال مناوراتهم ومجال نفوذهم.

وكتب بوريل، أن الأوروبيين يتعرضون بشكل متزايد لخطر أن يصبحوا أداة وليس لاعبا في الشؤون الدولية، ويتفاعلون مع قرارات الآخرين بدلا من تشكيل الأحداث بأنفسهم.

ودعا، المسؤول الاوروبي، قادة الاتحاد إلى دعم إنشاء قواتهم المسلحة وتحديد شروط محددة لاستخدامها، مشيرا إلى أن هذه القوات يجب ألا تنافس حلف شمال الأطلسي «الناتو».

مسؤولون أوروبيون: من المهم تكثيف استخدام الطاقة النووية لحماية المستهلكين من تقلب الأسعار

وفي سياق آخر، قالت صحيفة «لو فيجارو»، الفرنسية في دراسة، إن مسؤولين حكوميين من 10 دول في الاتحاد الأوروبي يعتقدون بأنه من المهم تكثيف استخدام الطاقة النووية لحماية المستهلكين من تقلب الأسعار.

وحملت الدراسة توقيع وزير الاقتصاد والمالية والتعمير الفرنسي برونو لو مير، والوزيرة المنتدبة للصناعة أجنيس بانييه ريوناتش، وأيدهما رؤساء الوزراء ووزراء الاقتصاد ووزراء الطاقة من رومانيا والتشيك وفنلندا وسلوفاكيا وكرواتيا وسلوفينيا وبلغاريا وبولندا والمجر.

وأعرب المشاركون، عن ثقتهم في أن الطاقة النووية ستحمي المستهلكين الأوروبيين من تقلب أسعار الطاقة الذي يتم ملاحظته حاليا فيما يتعلق بأسعار الغاز.

دراسة: الطاقة النووية تلعب دورا حاسما في حماية المناخ

وتطرقت الدراسة، إلى أن الطاقة النووية تلعب دورا حاسما في حماية المناخ، موضحة أنها تمثل حاليا حوالي نصف إنتاج أوروبا من الكهرباء من غير ثاني أوكسيد الكربون.

وشدد المشاركون في الدراسة، على ضرورة إدراج الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد بحلول نهاية 2021، ومن المتوقع أن تتبنى المفوضية الأوروبية هذه الوثيقة في الأشهر المقبلة.

من جانبها، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن أوروبا تواجه أزمة نقص غير مسبوقة في إمدادات الغاز، تعتبر الأخطر منذ عقود، يقابلها في الناحية الأخرى مستفيدون من ارتفاعات أسعار الغاز العالمية، من جانب الدول المصدرة.

وتضاعف أسعار الغاز عدة مرات منذ بداية فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وحتى الآن في أوروبا، يضع القارة أمام جملة من التحديات المفصلية التي تؤثر على مختلف القطاعات، مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال حول العالم.

وأشارت «سكاي نيوز»، إلى ارتفاع أسعار الغاز بنسبة تصل إلى نحو 400% في 2021 في القارة الاوروبية، مدفوعة بانخفاض المخزون مع زيادة الطلب مع عودة النشاط الاقتصادي الصناعي.

وأوضحت تقديرات «وكالة الطاقة الدولية»، أن هناك احتمالية لتواصل استمرار ارتفاع الأسعار خلال الشهر المقبل أيضاً وقبيل حلول فصل الشتاء، بما يزيد الضغوطات على المستهلكين.