«المصل واللقاح»: اقتربنا من ذروة الموجة الرابعة لكورونا.. الإصابات في تزايد

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر اقتربت من ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إذ أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدًا أن متحور دلتا هو السائد على مستوى العالم الآن، ويتميز بسرعته في الانتشار ويصيب الأطفال والشباب بنسبة مرتفعة عن الموجات السابقة، حيث يمكن أن يصاب طفل رضيع بفيروس كورونا.

أعراض الإصابة بمتحور دلتا متفاوتة تمامًا

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويُعرض على شاشة «المحور»، أن أعراض الإصابة بمتحور دلتا متفاوتة تمامًا و80% منها بسيطة، كما أن فيروس كورونا يأتي بأعراض بسيطة حاليا تشبه نزلات البرد، وهو ما يمثل خطورة، حيث تصاب الأسرة كاملة بالعدوى، «الإصابات بقت بالحجم العائلي»، محذرا من الاستهتار بنزلات البرد وضرورة معالجتها فورًا.

مع نهاية عام 2021 سيتم تطعيم 70% من المجتمع المصري

وشدد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على أهمية حصول أسر الطلاب على لقاح كورونا، فمتلقي اللقاح قد لا يصاب بالعدوى وإذا أصيب لا يتعرض لمضاعفات شديدة والأعراض تكون خفيفة، موضحًا أنه مع نهاية عام 2021 سيتم تطعيم 70% من المجتمع المصري وفقا لتوجيهات رئاسية، فهو رقم عالمي وقياسي للغاية، كما أن المنظومة الصحية لديها 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في انتظار الإفراج عنهم لتطعيم المواطنين.

خلال شهرين سيتم تطعيم سن الــ17 عامًا ثم يليه أصحاب الـ16 عاما

وأردف أنه خلال شهرين سيتم تطعيم سن الــ17 عامًا ثم يليهم أصحاب الـ16 عاما مع النزول بالسن تدريجيًا مع توافر التطعيمات، إذ أن وزارة الصحة أعلنت ذلك منذ شهر تقريبا أنه مع الإفراج عن كل لقاحات كورونا من المخازن سيتم تطعيم تلك الفئات العمرية، مشددًا على ضرورة الالتزام خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والنظافة لمواجهة الارتفاعات في أعداد الإصابات بالفيروس.