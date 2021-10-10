وزارة الصحة: جرعة لقاح كورونا الثالثة لكبار السن ليست رفاهية

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أهمية الجرعة الثالثة للقاح كورونا، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن عملية التطعيم الجديدة له ستكون في شهر فبراير المقبل، وهي ليست رفاهية ولكن حفاظا على هذه الفئات لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

الصحة الجرعة الثالثة للقاح كورونا: ليست رفاهية

وأضاف: «السيدات الحوامل حتى الآن لن يحصلن على لقاح كورونا نظرا لعدم توافر أي دراسات تشير لإعطاء السيدات الحوامل لقاحات كورونا وسيتم الاعتماد على مناعتهم الطبيعية في مواجهة فيروس كورونا المستجد».

وأوضح المصدر أن جميع اللقاحات المتوافرة حول العالم داخل مصر حاليا، لافتا إلى أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر ويجب الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

الصحة ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا لـ 84.2%

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا والتى وصلت الى 84.2% بعد إعلان الوزارة أمس،خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 262654 حتى اليوم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.