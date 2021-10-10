وزيرة الصحة تناقش اعتماد البرامج الوظيفية لمستشفيات قرى «حياة كريمة»

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، مدير الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في ديوان عام الوزارة، لمناقشة تقرير الموقف التنفيذي للمنشآت الصحية الجاري تجهيزها ضمن مشروعات الصحة القومية.

اعتماد البرامج الوظيفية للمستشفيات الجاري تنفيذها

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عنه، أنّ الوزيرة استعرضت مع الشركة اعتماد البرامج الوظيفية للمستشفيات الجاري تنفيذها، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، كما ناقشت الموقف التنفيذي لتلك المستشفيات من الأعمال الإنشائية والتجهيزات، ووجهت الوزيرة بالإسراع واعتماد أقسام ومعامل المستشفيات من قبل هيئة الرقابة والجودة.

التأمين الصحي الشام

وأضاف مجاهد، أنّ الوزيرة ناقشت الموقف التنفيذي أيضًا للمنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما أكدت الوزيرة التغلب على أي تحديات للانتهاء من استكمال تلك المنشآت، لافتًا إلى أنّ الوزيرة وجّهت الشكر للشركة الوطنية للمقاولات، لجهودها في تغطية مشروعات وزارة الصحة والسكان، من خلال تنفيذ المنشآت الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

فرص عمل للسيدات غير العاملات تحت سن 35 عاما

وتابع المتحدث باسم الصحة، أنّ الوزيرة ناقشت مع الشركة الانتهاء من تجهيزات وحدات صحة وتنمية الأسرة بإجمالي 52 مركزًا الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، واستعرضت استهداف السيدات غير العاملات تحت سن 35 عامًا للعمل بمشاغل مراكز صحة وتنمية الأسرة، لتوفير فرص عمل لهن، حيث سيتم الاستفادة من منتجات السيدات بتلك المشاغل في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والتي تشمل زي الفرق الطبية ومستلزمات فرش المستشفيات وغيرها، بما يضمن تحقيق العائد التنموي السيدات.

من جانبه، ثمّن مدير الشركة الوطنية للمقاولات، التعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتخفيف عن ألآم المرضى وإنقاذ الكثير من الأرواح، خاصة في قرى الريف المصري وصعيد مصر، مؤكدًا إعطاء الأولوية لمشروعات الوزارة بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية، كما أشاد بجهود وزيرة الصحة والسكان في إدارة جائحة فيروس كورونا وحرصها المستمر على تطوير النظام الصحي.