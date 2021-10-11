دعوة أممية لـ جميع الأطراف في ليبيا إلى الانخراط في حوار مباشر

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس الأحد، جميع الأطراف للانخراط في حوار مباشر، مؤكدة ضرورة الالتزام بخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن على جميع الأطراف الليبيين احترام إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل، فيما جاء البيان الأممي بعدما بدأت بوادر انشقاق معلن داخل الحكومة الليبية، على خلفية انتقادات حادة وجهها نائب رئيس الحكومة الليبية، حسين القطراني، إلى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اتهمه فيها بالاستحواذ على السلطة والتعدي على صلاحيات الوزراء والتفرد بالقرارات.

من جانبها، دعت سفارات: فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا في بيان، السلطات الليبية إلى تنفيذ الخطة التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية بـ جنيف لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وأكدت السفارات، الالتزام بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية تحت قيادة اللجنة العسكرية.

ارتفاع أعداد المرتزقة العائدين من ليبيا نحو سوريا إلى 520 عنصراً

وارتفع أعداد المرتزقة العائدين من ليبيا نحو سوريا إلى 520 عنصراً خلال أقل من أسبوع، بعد أيام على توصل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لاتفاق على خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»،مقره العاصمة البريطانية «لندن»، قال أمس الاول السبت، إن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا، عددهم 100 شخص وصلوا إلى الأراضي السورية، في إطار عمليات التبديل المتواصلة بين خروج دفعات إلى ليبيا وعودة دفعات أخرى منها إلى سوريا.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، استقبل أمس الأحد، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الذي يجري زيارة رسمية للبلاد، بدعوة من رئيس»المجلس الشعبي الوطني» إبراهيم بوغالي، وفقا لما ذكرته «بوابة الوسط» الليبية.

وكان «بوغالي»، أكد خلال استقباله «عقيلة»، أمس الأول السبت، أن الجزائر متمسكة بـ مرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها وفق مقاربة قائمة على إيجاد الحل السلمي الناتج عن الحوار والمصالحة الوطنية.