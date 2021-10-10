تفاصيل خطة خروج المرتزقة من ليبيا.. وتأييد دولي لنتائج اجتماعات «5+5»

لا تزال أزمة تواجد المرتزقة في ليبيا مستمرة وسط جهود من الولايات المتحدة في سبيل مغادرتهم البلاد، وفي ذلك الإطار حظيت نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5» في جنيف على تأييد دولي واسع، وسط مطالبات بالبدء في تنفيذ التوصيات بشكل عاجل لإنهاء الفوضى ومن ثم استقرار البلاد.

مطالبات بالبدء الفوري لتنفيذ خطة خروج المرتزقة

وكان سياسيون قد أشادوا بجهود اللجنة في إيجاد حل للأزمة الليبية، مؤكدين على ضرورة الدعم الدولي واتفاق الدول المتداخلة بالأزمة لتنفيذ خطة خروج المرتزقة نهائيا من ليبيا، كما طالب السياسيون بالبدء الفوري وعدم انتظار الانتخابات خشية رفض تنظيم الإخوان الإرهابي لنتائجها ومن ثم رفع السلاح بدعم من المرتزقة واستمرار تقسيم البلاد كما حدث في 2014.

استكمال خطة خروج المرتزقة من ليبيا

ويذكر أنّه يوم الجمعة الماضية قد أنهت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 اجتماعاتها في جنيف ببيان ختامي أعلنت فيه أنها استكملت إعداد خطة عمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن.

وعقب بيان اللجنة العسكرية، أدلى يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتصريحات تضمنت: «إن الاتفاق يستجيب لمطلب الأغلبية الساحقة للشعب الليبي ويخلق زخمًا إيجابيًا ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية في 24 ديسمبر، ويقبل بنتائجها الجميع».

وكان البيان قد دعا الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة والسلطات الليبية في تنفيذ خطة العمل، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.

مصر تؤكد على أهمية خروج المرتزقة من ليبيا

وكانت مصر قد شددت على أهمية خروج المرتزقة من ليبيا، وفي ذلك الصدد كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أكد في وقت سابق خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا، أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة يؤثر "سلبا" على الأمن القومي المصري.