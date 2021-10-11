حريق ضخم في منشأة نفطية جنوب لبنان (فيديو)
وتخوف من وقوع انفجار
كتب:
سحر المكاوى
09:07 ص | الإثنين 11 أكتوبر 2021
انفجار سابق فى لبنان
اندلع حريق ضخم صباح اليوم الإثنين، في أحد خزانات منشأة الزهراني النفطية جنوبي لبنان، وسط تخوف كبير من وقوع انفجار، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.
Additional footage of the fire in the al zahrni facility #الزهراني pic.twitter.com/XcDOXGqM19— LEB news (@HusseinS2004) October 11, 2021
واندلع الحريق في أحد خزانات المنشأة، حيث شاهد أهالي المنطقة دخانا كثيفا ولهب يتصاعد من الخزان.
Breaking— LEB news (@HusseinS2004) October 11, 2021
A large fire broke out near the oil facilities in Al-Zahrani, followed by a loud explosion sound #الزهراني pic.twitter.com/dAC0obH5YU