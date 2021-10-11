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حريق ضخم في منشأة نفطية جنوب لبنان (فيديو)

وتخوف من وقوع انفجار

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سحر المكاوى
09:07 ص | الإثنين 11 أكتوبر 2021
انفجار سابق فى لبنان

انفجار سابق فى لبنان

اندلع حريق ضخم صباح اليوم الإثنين، في أحد خزانات منشأة الزهراني النفطية جنوبي لبنان، وسط تخوف كبير من وقوع انفجار، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

واندلع الحريق في أحد خزانات المنشأة، حيث شاهد أهالي المنطقة دخانا كثيفا ولهب يتصاعد من الخزان.

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