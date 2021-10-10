متحدث «البترول»: سنصدر الغاز إلى لبنان خلال أسابيع

أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزير البترول الدكتور طارق الملا، بمد يد العون والمساعدة إلى الأشقاء في لبنان، بعدما انقطعت الكهرباء عن البلاد بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه يتوقع تصدير الغاز المصري إلى لبنان خلال أسابيع، في حالة اضطلاع الجانب السوري بالدور المنوط به.

وأضاف «عبدالعزيز» خلال تصريحات تلفزيونية: «جرى عقد اجتماع في الأردن ضم مصر وسوريا ولبنان، وتم الاتفاق على فحص الإمكانيات الفنية لخطوط الغاز في لبنان، كما شهد الأسبوع الماضي زيارة وزير الطاقة اللبناني لمصر ومعه وفد من المسؤولين في هيئة البترول والكهرباء، وتم عمل اجتماع موسع مع وزير البترول المصري وتم الاتفاق على بدء إجراءات تصدير الغاز المصري».

طريق تصدير الغاز إلى لبنان

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: «الغاز المصري سيصل إلى سوريا ومنه إلى لبنان، وذلك وفق اتفاق، وفي نفس الوقت هناك إجراءات خاصة مع البنك الدولي بسبب التمويل، ومصر جاهزة».

تطعيم العاملين التابعين لوزارة البترول

وفي سياق التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد، أكد «عبدالعزيز»، أنه جرى تحديد 24 نوفمبر، وبعدها لن يدخل العاملون في المصالح والشركات والتطعيم دون الحصول على لقاحات كورونا: «اللي مش هيتطعم يجي كل أسبوع يعمل PCR».

انقطاع الكهرباء بشكل كامل في لبنان

وثبت قناة العربية، أمس، السبت، خبرا عن انقطاع التيار الكهربائي عن كل مدن ومحافظات الأراضي اللبنانية، كما نشرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق، تحذر من استمرار التعديات على محطات إنتاج الكهرباء، وأن آخر تلك التعديات كان استحواذ محطة بعلبك مجددا وحدها على 15% من طاقة الإنتاج، وهو ما أسفر عن فقدان السيطرة بعد ساعات على كل الشبكة الكهربائية، وفقا لـ«إل.بي.سي» اللبنانية.