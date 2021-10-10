توفير 6 آلاف لتر وقود لإنهاء حالة قطع الكهرباء عن لبنان

اتخذت مؤسسة كهرباء لبنان إجراء يهدف إلى إعادة تشغيل محطات الزهراني ودير عمار، وإعادة تشغيل شبكة الكهرباء وإنهاء حالة قطع الكهرباء عن لبنان، وبحسب بيان المؤسسة، فقد وفر الجيش اللبناني 6 آلاف لتر من الوقود من مخزونه الخاص، من أجل تشغيل محطات الكهرباء، وإعادة الشبكة للعمل، وبالتالي إنهاء حالة قطع الكهرباء عن لبنان، وذلك بعد حالة من الإظلام عمت البلاد بسبب نفاد الوقود من محطات الكهرباء.

وفي بيان لها، قالت مؤسسة الكهرباء في لبنان إنها قررت توزيع الوقود، كما يجري حاليا فحص عينات من الوقود للتأكد من مطابقة مواصفاتها، من أجل تشغيل محطات الكهرباء.

شحنات وقود من العراق لتجنب تكرار قطع الكهرباء عن لبنان

وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان، أن الوقود من المقرر أن يؤمن طاقة إضافية تستمر لفترة ثلاثة أيام، كما يوفر الحد أدنى من الثبات في الخدمة، وعقب انتهاء المدة سيكون هناك وقود إضافي من أجل تعويض الطاقة الإنتاجية من محطات أخرى، من المقرر تشغيلها بعد وصول شحنة من الوقود العراقي، من أجل تجنب تكرار قطع الكهرباء عن لبنان

توقف محطات الزهراني ودير عمار أدى لقطع الكهرباء عن لبنان

وكانت محطات الزهراني ودير عمار للكهرباء في لبنان، قد توقفتا عن العمل نتيجة نفاد مادة المازوت، وهو ما أدى إلى قطع الكهرباء في لبنان، يوم أمس، وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بقطع الكهرباء في لبنان بشكل كامل ودخول لبنان في الظلام، وأعلنت قناة «LBCI» أن قطع الكهرباء في لبنان نتيجة لانفصال الشبكة بشكل كامل.

وأكدت تقارير صحفية، انخفاض إنتاج الطاقة في لبنان من 350 ميجاوات إلى أقل من 200 ميجاوات بسبب نفاد مادة المازوت في محطات توليد الطاقة، كما أوضحت أنه وفقا للمعلومات الواردة، فإن الحكومة اللبنانية تعمل على تزويد محطتي دير عمار والزهراني بالوقود المخزن للضرورات القصوى، لإنهاء حالة قطع الكهرباء في لبنان.