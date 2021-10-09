فؤاد السنيورة: الغاز المصري سيحل أزمة الكهرباء في لبنان بشكل مؤقت

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن لبنان لم يستطع طوال السنوات الكثيرة الماضية، إيجاد طاقة كهربائية ثابتة، لتزويد المنازل اللبنانية بالكهرباء، حيث فشلت الدولة بسبب الوزراء المتعاقبين على ملف الطاقة في إيجاد حل للطاقات الكهربائية، وبالتالي فلبنان يمر بحالة مستعصية كبرى في هذا القطاع.

السنيورة: لدينا أزمة في حل الأزمة الكهربائية

وأضاف «السنيورة»، خلال مداخلة هاتفية له من لبنان ببرنامج «مساء DMC»، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن المشكلة الخاصة بالكهرباء في لبنان، سببها عدم توافر معامل حديثة لإنتاج الكهرباء، التي يحتاجها لبنان، وذلك لعدم توافر المحروقات لحل الأزمة الكهربائية، إلا أن الخطوة التي اتخذتها مصر مؤخرا لتدفق الغاز المصري من سوريا وصولا إلى لبنان ستكون حلا للأزمة ولكنها ليست حلا جذريا.

وأوضح أن نفق الغاز المصري من سوريا للبنان هو تكرار لما تم خلال عام 2009، حيث سيأتي الغاز المصري للأراضي السورية، ونظرا لعدم اكتمال شبكة الأنابيب من لبنان لمصر فسيجرى توصيله من سوريا إلى لبنان، حيث سيحصل لبنان على الغاز المصري من شمال سوريا وصولا لمحطة «البداوي» شمال لبنان.

ولفت إلى أن هذا التعاون، هو من أهم الأمثلة التي تعطيها مصر في التعاون بينها وبين الدول العربية، وتعزيز المصالح المشتركة، «الغاز المصري سيحل أزمة الكهرباء في لبنان بشكل مؤقت، وهو الأمر المماثل لما حدث بين لبنان والسعودية منذ 70 عاما».

وتابع: «مصر تسعى لربط 4 دول عربية بخط غاز، لإنهاء أزمة التيار الكهربائي في تلك الدول، حيث إن لبنان يعاني الأمرين، وبحاجة للدعم، وما تقوم به القيادة السياسية المصرية مقدر، ولكنه لن يكفي لحل المشكلة، لأن لبنان بحاجة إلى إنشاء معامل جديدة، والعروض المالية من إيران للبنان استعراضية وليست جدية، وبالتالي فلن تتمكن لبنان من تطوير قطاع الطاقة لديها».