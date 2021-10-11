السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بشرم الشيخ ..«اكتشفوه بالصدفة»

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها المنعقدة، اليوم، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات، كشفته الصدفة بعد اتهامه بالسرقة، وتبين لضباط المباحث أثناء ضبطه حيازته كميه من المواد المخدرة.

تعود وقائع القضية إلي أبريل الماضي حيث جرى تحرير محضر سرقة برقم 2285 جنح قسم أول شرطة شرم الشيخ، وتبين أن وراء الجريمة شخص يدعى «نصر.م»، وجرى إعداد كمين لضبط المتهم، تزامنا مع ورود معلومات سرية إلى ضباط قسم أول شرم الشيخ تفيد بتواجد المتهم بإحدى المناطق التابعة للقسم.

وتمكن رجال قسم أول شرطة شرم الشيخ من ضبط المتهم وعثر بحوزته عللا حقيبة ظهر تحوي كمية من المخدرات، وتبين أنه يقوم بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه بدائرة القسم.

وعثر ضباط المباحث على مبالغ مالية مصرية وأجنبية داخل الحقيبة و25 تذكرة من مخدر الهيروين أخفاها بين طيات ملابسه، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وأرسلت عينة من المضبوطات إلى المعمل الجنائي، وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، عقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

ونفى المتهم في أقواله تهمة الإتجار بالمواد المخدرة وقال في تحقيقات النيابة التي أجريت معه أنه حاز المخدرات المضبوطة بغرض التعاطي وليس الاتجار، وأحيل إلى محكمة جنايات جنوب سيناء التي أصدرت حكمها بسجنه 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدرات المضبوطة.