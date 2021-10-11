مفاجآت في تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ليبيا

يشهد تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة اليوم ضد ليبيا، العديد من التعديلات والتي تصل إلى حد المفاجآت، عن التشكيل الذي خاض به مباراة الجولة الثالثة.

وكشف مصدر داخل المنتخب في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، عن أنّ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، يدرس بقوة إجراء عدة تعديلات، أبرزها الاستعانة بأيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح بالجبهة اليسرى، وأحمد فتحي في الجبهة اليمنى بدلا من أكرم توفيق.

وأوضح المصدر، أنّ كيروش يدرس بقوة الدفع بأسماء مختلفة عن تشكيل مباراة الجمعة الماضي، بسبب أرضية ملعب النجيل الصناعي، الذي يستضيف لقاء العودة.

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