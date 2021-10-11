أسواق الذهب تترقب أسعار جديدة اليوم.. و«الشعبة» تتوقع إقبال محدود

تترقب أسواق الذهب، مساء اليوم الإثنين، سعر جديد في «أسعار الذهب» وتتجه الآمال في سوق الذهب بمصر إلى انتعاشه مرتقبة في سوق السوق عقب زيادة التضخم.

انتعاشه محدودة في مبيعا ت الذهب اليوم

قال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن زيادة المبيعات الذهب في ظل حالة التضخم مرهونة بتوافر السيولة لدى المواطنين، حيث يعتاد المواطن شراء المعدن النفيس كلما اتجهت الأسعار للتراجع.

وأوضح «نحيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبيعات المشغولات الذهبية انتعشت بشكل محدود نهاية الأسبوع الماضي، متوقعًا زيادة الإقبال على الشراء الأيام المقبلة ولكن بشكل محدود بالمقارنة بالشهور الماضية.

وأضاف «نجيب» أن المواطنين يلجؤون إلى شراء الذهب في الوقت الحالي تجنبًا للتضخم المتوقع مع ارتفاع الأسعار الأساسية من خلال شراء الذهب كاستثمار، حيث يعتبر المعدن النفيس ملاذًا آمنًا في الأوقات الاقتصادية الصعبة، إلا أن بداية الدراسة والدروس الخصوصية والجامعات يؤدي لتأكل نفقات الأسرة.

توقعات سعر المعدن النفيس اليوم

وتوقع «نجيب» تراجعًا بطعم الاستقرار مع بداية تعاملات البورصات العالمية على المعدن النفيس مساء الإثنين في الأسعار عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب عالميا

يباع عيار 24 بسعر 56.44 دولار، فيما يباع 21 بسعر 49.38 دولار، وبلغ عيار18 نحو42.33 دولار.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

سجل عيار 24 اليوم الإثنين سعر 880 جنيهًا، وبلغ عيار 21 سعر 770 جنيهًا وبيع عيار 18 سعر 660 جنيهًا، فيما بيع الجنيه الذهب سعر 6 الآف و160جنيه.

ويشار إلى أن أسعار الذهب سجلت نهاية الأسبوع، تذبذب ملحوظ بين الارتفاع والانخفاض متأثرًا بسعر الدولار فهناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب، فكلما يرتفع الدولار تتراجع أسعار الذهب والعكس صحيحًا، وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل من أهمها الدولار وسعر الفائدة والعوامل الجيوسياسة والإضرابات العالمية.