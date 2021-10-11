سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 11-10-2021

متابعة أسعار الذهب خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر رواجا وانتشارا في مصر، من الأمور التي تشغل بال المستثمرين وحتى المواطنين في الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ بداية جائحة كورونا، حيث يمر المعدن الأصفر بتغيرات مفاجئة، حتى أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 كاد يلامس نحو 1000 جنيه، لكن مع تعافي الاقتصاد بدأ المعدن النفيس في التراجع.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 878 و880 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 768 و770 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 658 و660 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,144 و6,160 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين، الموافق 11 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 887.49 جنيه، 56.53 دولار أمريكي، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 776.57 جنيه، 49.47 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 665.63 جنيه، 42.40 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وسجلت أسعار الذهب مع نهاية العام الماضي 2020، ارتفاعًا بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستستمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية.