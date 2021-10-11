تفاصيل القبض على نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي بالعراق

أعلن مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة العراقية، عبر حسابه على موقع تويتر، صباح اليوم الإثنين اعتقال سامى جاسم، نائب زعيم تنظيم «داعش» السابق ومشرف المال بالتنظيم، مشيدا بالدور العظيم للجيش العراقي في تنفيذ المهمة، وذلك بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

الكاظمي يشيد بجهود الجيش

وأضاف الكاظمي على حسابه: «في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود للقبض على المدعو سامى جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي «بوركت سواعد الأوفياء، عاش العراق».

وكان رئيس الوزراء العراقي، قد صرح ليلة أمس الأحد، بعد انتهاء الانتخابات النيابية العامة، بأنه سيعلن يوم الإثنين عن خبر أمني مهم، وهو ما يعني أن الخبر كان متعلقا باعتقال القيادي في تنظيم داعش من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي خارج الحدود العراقية.

أهم المعلومات عن خليفة البغدادي

وتستعرض الوطن معلومات عن خليفة أبو بكر البغدادي الذي تم اعتقاله حَسَبَ ما نشره موقع روسيا اليوم:

سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري.

ولد عام 1974.

يكنى بأبو آسيا - حجي حامد – أبو عبد القادر الزبيدي.

لديه 3 أولاد هم: عمر – سمية – آسيا – أبو بكر.

متزوج 4 نساء من بينهم ثلاث «إيزيديات» سبيات من الموصل.

المناصب التي شغلها

بايع تنظيم التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين على يد أبو مصعب الزرقاوي عام 2004

اعتقل من قبل القوات الأمريكية منتصف فبراير 2005 وبقي في معتقل بوكا إلى عام 2010 حيث أطلق سراحه.

بعد إطلاق سراحه تولى مباشرة منصب المسؤول الأمني في صلاح الدين.

انتقل إلى الشام ونصب من قبل أبو بكر البغدادي أميرا لديوان الركاز.

بعد مقتل البغدادي استلم منصب المشرف العام لولاية الشام وإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش وعمل مع الخليفة «أبو إبراهيم القريشي».