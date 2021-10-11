السجن المشدد لعاطل هتك عرض طالبة في رمسيس وسرق تلفونها.. كانت تايهة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانته بارتكاب جريمة هتك عرض طالبة في شارع رمسيس، في مارس الماضي، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد كمال الدين حجازي، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالمالك، وعادل أحمد حراجي، وأمانة سر أحمد رضا.

ضلّت الطريق

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 4710 لسنة 2021 جنايات الأزبكية، أن المتهم «طاهر. ع» 29 سنة، هتك عرض المجنى عليها «نرمين. ع» 27 سنة، بالقوة، بأن تجرد من نخوة الرجال وأوعز له شيطانه استباحة جسدها، حيث إنها ضلت الطريق فاستدرجها إلى مكان خال من الأشخاص واحتضنها من الخلف لشل مقاومتها ولامس أماكن عوراتها ومواضع عفتها بيديه، وحال مقاومتها له أسقطها أرضَا، وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات، حيث كشفت التقرير الطبي من واقع الكشف على المجني عليها، أنها تعاني من خدوش وكدمات بالوجه واليدين وكدمة بالركبة اليسرى.

المجني عليها تحكي تفاصيل الواقعة

وبعد القبض على المتهم، حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وأحالته إلى النيابة العامة، واستمعت خلال التحقيقات لأقوال المجنى عليها «نرمين.ع»، والتي قالت إنه حال سيرها بالطريق العام ضلت طريقها؛ تقابلت مع المتهم وبسؤاله عن مكان تواجد إحدى وسائل النقل فأرشدها للصعود إلى كوبري المشاة، فتتبعها وما إن دلفا حتى قام بهتك عرضها بأن قام بالإمساك بها من الخلف وملامسة أماكن عفتها وحال مقاومتها له سقطت أرضَا وأحدث ما بها من إصابات مستكملا فعله الإجرامي، وعقب ذلك سرق هاتفها ولاذ بالفرار.

التحريات تؤكد أقوال المجني عليها

وجاءت التحريات التي باشرها الضابط عمرو صلاح شعبان، معاون مباحث قسم شرطة الأزبكية، مؤكدة لصحة الواقعة، وقيام المتهم بهتك عرض المجنى عليها بالقوة وملامسة أماكن عفتها وسرقة هاتفها المحمول.