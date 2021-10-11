«القوى العاملة» تنفذ مبادرة لخلق وظائف وإحياء حرف التراث بالإسكندرية

شاركت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري، وذلك ضمن فعاليات المبادرة لخدمة أهالينا في القرى الأكثر احتياجا، والتي يعاني فيها المواطنين وتعمل الدولة المصرية حاليا على تغيير حياتهم ليحيوا حياة كريمة.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إنّ ذلك يأتي في إطار توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وذوي القدرات الخاصة، ودعم وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل لها في الريف المصري، وإحياء الحرف التراثية.

مبادرة أهالينا

وأوضح أنّ فعاليات مبادرة أهالينا تم تنظيمها بقرية بهيج ببرج العرب، من خلال لجنة التنمية الاقتصادية للمبادرة والتي شكلها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث يأتي ذلك تلبية للدور الأصيل للقوى العاملة لخدمة أهالينا في القرى والريف المصري.

ابدأ مشروعك

وشاركت منطقة قوى عاملة برج العرب، من خلال عبدالونيس عبدالله مدير المنطقة، وعضو لجنة التنمية الاقتصادية للمبادرة، ويجري توفير عدد من فرص العمل لأهالينا في القرى الأكثر احتياجا، وخاصة ذوي الهمم والعزيمة، كما يتم توفير فرص تدريب للشباب راغبي العمل على المهن الفنية المطلوبة في سوق العمل، من خلال مراكز التدريب المهني الأربعة التابعة للمديرية بالمحافظة، إضافة إلى تدريب الشباب على ريادة الأعمال تحت مبادرة «ابدأ مشروعك» للمشروعات متناهية الصغر لأهالينا في قرى الإسكندرية.

كما شارك في الفعاليات، دعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب، وفريق العمل بالمكتب، من خلال توفير فرص عمل لائقة لأبناء قرية بهيج والقرى المجاورة لها.