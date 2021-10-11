تعرف علي فوائد عشبة الروزماري أو إكليل الجبل

تمتلك مدينة سانت كاترين كنوز إلهية، وثروات طبيعية خلقها الله في هذه المنطقة، لتكون مصدر شفاء ورزق للمواطنين في آن واحد، فضلا عن استخدامها كطعام للماعز والأغنام التي ترعى في الوديان، لذا تجد طعم اللحم مختلف عن باقي الأغنام والماعز التي ترعى في المحافظات الأخرى.

النبات الطبيعية في سانت كاترين تنمو دون تدخل الإنسان، حيث تتساقط الأمطار على الجبال والوديان فتتحول إلي مناطق خضراء وتنمو فيها الأعشاب والنباتات الطبيعية والعطرية التي تجعل المدينة ذات رائحة ذكية.

عشبة الروزماري أو ما يطلق عليه «إكليل الجبل»، أحد أهم وأشهر الأعشاب الطبية التي تتميز بها سانت كاترين.

36 نبات عطري ينمو في سانت كاترين فقط

الشيخ أحمد منصور، حكيم كاترين وصاحب مدرسة الأعشاب في المدينة، قال لـ«الوطن»، إن هناك أكثر من 100 نبات طبي وعطري في مدينة سانت كاترين فقط منها 36 نباتا لا ينمو إلا في سانت كاترين فقط ولا تنمو في أي مكان بالعالم.

وأوضح أن سيناء بالكامل عبارة عن كنز للنباتات الطبيعية، لأن الأمطار تسقط عليها كل شتاء وتتحول إلى سيول، مضيفًا أن الأعشاب التي تنمو في جبال وصحاري شبه جزيرة سيناء تستخدم إما في العلاج من بعض الأمراض أو لاستخراج العطور، ومن أشهر النباتات الطبية وأشهرها الروزماري الأخضر الذي يستخدم كشراب مثل الشاي ويساعد في الحفاظ على وظائف الكلى، وتساعد عشبة الروزماري في علاج التهاب اللوز والمفاصل وهي مهدئة للعضلات، مؤكدا أنه لا يخلو بيت أو مخيم أو فندقمن الروزماري الأخضر الذي يقدم للضيوف كشراب ترحاب.

وقال الشيخ الذي تعدي عمره 60 عاما، ويعيش في وادي الراحة بعيدا عن المدينة، أن هناك عدة أسماء لعشبة الروزماري فتسمى بإكليل الجبل، أو حصى اللبان أوحشيشة العرب أو ندى البحر أوالنبات القطبي أو زنجبيل جبلي لدي بدو سينا، مضيفا أنه يعتبر من أهم أنواع النباتات البرية العطرية التي تتميز برائحة خاصة تشبه رائحة أشجار الصنوبر وتستخدم لتعطي مذاق مفضل للطعام وخاصة اللحوم والدجاج ولها العديد من الفوائد.

تعرف علي فوائد عشبة الروزماري

وأضاف «الشيخ أحمد»، أن نبات الروزماري له العديد من الفوائد بعد أن جرى تجربته علي أهل المنطقة والسياح، ومن أبرز الفوائد:

１- تحسين المزاج وذلك عن طريق شم الرائحة العطرية.

２- يقوي جهاز المناعة بفضل احتوائه على خواص مضادة للالتهابات، ومضادات للسرطان ومضادات للأكسدة أيضا.

３- علاج الصداع النصفي ويستخدم منذ قرون لعلاج الصداع.

４- علاج مشاكل الجهاز الهضمي كالتهابات المعدة والقولون وعسر الهضم.

５- يعمل الروزماري على تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

６- الروزماري يساعد الجسم على التخلص من السموم والمياه الزائدة بالجسم والحفاظ على وظائف الكلى.

７- الروزماري مضاد للبكتيريا وذلك لاحتوائه على خواص مضادة للبكتريا وخاصة بكتيريا المعدة.