«فودة» يدعو سفير ألمانيا لزيارة سانت كاترين: «جنوب سيناء آمنة»

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة آمنة تماماً، وترحب بكل الوفود القادمة للمنتجعات السياحية، مشيراً إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي أصبح من المطارات العالمية، فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية والإجراءات الاحترازية.

وقال محافظ جنوب سناء إنه جرى رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لكورونا، مُعتبراً أن ذلك خطوة جيدة جداً باتجاه استعادة حركة الطيران الألمانية كأحد الأسواق السياحية الأساسية، خاصةً بالنسبة لشرم الشيخ، حيث بدأت الرحلات فعلياً إلى مطار شرم الشيخ في مطلع شهر أكتوبر الجاري، وهذا مؤشر يدل على حسن إدارة الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا، من حيث الإجراءات، والتطور المستمر نحو تسيير الحركة، وفي نفس الوقت ضمان الحفاظ على السلامة والصحة بالنسبة للسائحين والعاملين بالقطاع، على حد سواء.

محافظ جنوب سيناء يستقبل السفير الألماني بشرم الشيخ

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أنه استقبل اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، فرانك هارتمان، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة، ترافقه قرينته، وذلك في بداية فترة عمله بجمهورية مصر العربية.

وجرى الترحيب بالسفير الألماني على أرض جنوب سيناء، ودعا المحافظ إلى أن يتم ترجمة هذه الزيارة بتدفق مزيد من رحلات الطيران العارض «الشارتر»، القادمة من المدن الألمانية إلى مدينة شرم الشيخ، كما وجه «فودة» الدعوة للسفير الألماني وحرمه لزيارة مدينة سانت كاترين، وغيرها من مدن جنوب سيناء، ليلمسوا بأنفسهم مدى الأمن والأمان والجمال والاستعداد بجميع مدن المحافظة السياحية، لاستقبال أعداد من السائحين الألمان.

كاميرات بانوراما لمراقبة الأوضاع بشرم الشيخ

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى إنشاء سور أمني حول مدينة شرم الشيخ، بطول 27 كيلومتر، وتركيب أكثر من 200 كاميرا في مختلف مناطق المدينة، وهي كاميرات بانورامية، بالإضافة إلى تزويد المطار بكافة الأجهزة الأمنية، مما جعل الوفود الأمنية، التي تفقدت المطار، تشيد بالتجهيزات الأمنية التي جرى تركيبها، بدايةً من تعقيم الحقائب، حتى الكشف عن هوية الوافدين بالأشعة تحت الحمراء.

وأضاف المحافظ أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتم تطعيم جميع الموجودين بمدينة شرم الشيخ بكافة قطاعاتها، باللقاحات المضادة للفيروس التاجي المستجد.

السفير الألماني يقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء

ومن جانبه، أعرب السفير الألماني عن سعادته بلقاء محافظ جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ، وقدم الشكر إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال، كما قدم الشكر لمجهودات المحافظ في مجال تنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

وفي ختام اللقاء، قام محافظ جنوب سيناء بتقديم درع المحافظة للسفير الألماني، بالإضافة إلى الشال البدوي السيناوي لقرينة السفير، بالإضافة إلى بعض الهدايا التذكارية تكريماً للسفير.

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولي، مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية.