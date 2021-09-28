مستثمرو  جنوب سيناء: انتهاء المرحلة الأولى لتطوير سانت كاترين آخر العام الجاري

أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين بدأت تنال ما تستحقه من تنمية وتطوير بفضل التوجيهات المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بجهود الدولة في تنمية وتطوير سيناء وما يتم على أرضها من مشروعات تنمية عملاقة بكافة القطاعات والمجالات.

3 مراحل لتطوير سانت كاترين

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن عملية تطوير سانت كاترين تمر على 3 مراحل سيتم الانتهاء من الأولى بنهاية العام الجاري، فيما سيتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام المقبل، موضحا أن هناك مشروعات عملاقة تتم حاليا على أرض سانت كاترين مثل مشروع التجلي الأعظم، وإعادة تشغيل مطار سانت كاترين ليسع 600 راكب في الساعة، وكذلك إنشاء منتجعات وفنادق تتماشي مع البيئة الموجودة لسانت كاترين، وافتتاح مستشفى على أعلى مستوى، وممشى سياحي وتطوير النزل البيئي، وطرق جديدة بين سانت كاترين والطور، وسانت كاترين وشرم الشيخ وغيرها.

تفاصيل الخطة التسويقية لسانت كاترين

وأوضح عبداللطيف أن تطوير المدينة يتم دون الإخلال بطابعها البيئي والخاص الذي سيجعلها مزارا سياحيا عظيما وقبلة السياحة العالمية، مقترحا ضرورة وضع خطة وحملة تسويقية كبرى للمدينة من الآن بشكلها الجديد وما تم فيها من خدمات بمختلف معارض السياحة العالمية، فضلا عن إقامة مؤتمرات بسانت كاترين تجذب السائحين إليها، مع إعداد حملة دعائية كبرى عن المدينة ضمن خطة التسويق السياحي لمصر عالميا، وتوضيح ما ستصبح عليه المدينة قريبا، وافتتاح مطار سانت كاترين وتسويق برامج تجمع بين السياحة الشاطئية والدينية.

الترويج للسياحة الدينية والروحانية

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى ضرورة تسويق مدينة سانت كاترين بأكثر من برنامج سياحي مثل السياحة الروحانية والدينية والتأمل وسباق الهجن والسفاري والوديان وسياحة الاستشفاء والسياحة البيئية، مع وضع خطة حالية لربط سانت كاترين من خلال الرحلات الجوية بإيطاليا واليونان وقبرص والسعودية والأردن ومختلف الدول المجاورة، كرحلات مباشرة وكذلك ربطها بمدن الغردقة وشرم الشيخ والأقصر والإسكندرية ومرسى علم وغيرها، من خلال رحلات طيران متبادلة لان هناك سياح يرغبون في زيارة المدينة السياحية وقضاء يوم واحد للتأمل والتعبد في المكان الوحيد بالعالم الذي تجلى فيه الله بنوره على الأرض.