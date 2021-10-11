صاحب ميداليتي «مستر أولمبيا» لألعاب القوى: بهدي الفوز للرئيس السيسي

قال إسلام عبدالمعين، اللاعب المصري الذي أحرز ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة «مستر أولمبيا» في ألعاب القوى، إنّ اللعبة تتكون من 3 رفعات، وتشبه بطولة «مستر أولمبيا» لكمال الأجسام، موضحا أنّه يهدي الفوز إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إحنا ولادك ورفعنا علم مصر في أمريكا، وكنت واقف مع بيج رامي وشجعته وهو شجعني، وقالي إحنا سفراء لمصر وعاوزين نعمل حاجة للبلد عشان العالم كله يتفرج علينا».

المركز الأول في «بينش بريس» والثاني في «بيج ليفت»

وأضاف عبدالمعين، في لقاء عبر تطبيق «zoom»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّه حصل على المركز الأول في «بينش بريس» والثاني في «بيج ليفت»، لافتًا إلى أنّ ميزة اللعبة أنّها لا سن محدد لها: «بنلعب على أرقام عالية، وبدايتي إن الكابتن اختبرني وقالي انت طيرت الكيلو».

حصل على المركز الثاني على مستوى العالم في عام 2018

وتابع عبدالمعين، أنّه حصل على المركز الثاني على مستوى العالم في عام 2018، وبعدها بعام واحد حصل على المركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا»، ثم حصل على المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا هذا العام 2021.

وأوضح اللاعب المصري الذي أحرز الميداليتين الذهبية والفضية في بطولة «مستر أولمبيا» في ألعاب القوى، أنّ الطعام يجب أن يكون صحيا: «بناكل 5 وجبات في اليوم، والفطار 20 بيضة، لأننا بنشيل أوزان واللي بيشيل أكتر يكسب»، مشيرا إلى أنّه تأثر بالسفر لمدة 18 ساعة للمشاركة في البطولة، كما أنّه سافر قبل البطولة بيومين.