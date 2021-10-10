مشاركون ببطولة مستر أولمبيا لـ«مساء DMC»: سنقدم الأفضل العام المقبل

قدم البطل أحمد الورداني، المشارك في مستر أولمبيا، التهنئة لحصول «بيج رامي» على بطولة مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، وهي الفرحة التي لم تقتصر على مصر وحدها ولكن شاركها فيها كل الدول العربية، «ألف مبروك لإخواتي على ظهورهم بشكل مشرف وحصولهم على مراكز متقدمة في مستر أولمبيا من خلال مشاركتهم لأول مرة».

الورداني: «بوعدكم السنة اللي جاية هنكون في مراكز أحسن من كده»

وأضاف «الورداني»، خلال رسالة خاصة له لبرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أنه وخلال العام المقبل سينجح كل المشاركين المصريين في الحصول على مراكز متقدمة في المسابقة بعد الإعداد بشكل أفضل مستقبلا، «بوعدكم السنة اللي جاية هنكون في مراكز أحسن من كده، ومش هنكون 4 لاعبين وممكن نكون 10 لاعبين من مصر، ويا رب نفضل دايما عند حسن ظنكم».

شعبان: «بنشكر كل اللي بيدعمنا في مصر»

فيما أوضح البطل محمد شعبان، المصري المشارك في مستر أولمبيا، في رسالة خاصة له بالبرنامج، أن المشاركين المصريين في بطولة مستر أولمبيا وصلوا لمراكز متقدمة في بطولة مستر أولمبيا والقائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، «بنشكر كل اللي بيدعمنا في مصر، وإن شاء الله في مزيد من التقدم والنجاح، وبهدي الفوز والمكسب لأهلي وبلدي، وإن شاء الله ربنا يديم علينا الفرحة».