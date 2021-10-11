مواصفات وأسعار BYD L3 الجديدة بعد الزيادة الأخيرة

يشهد سوق السيارات تغيرات عدة في الأسعار بسبب العديد من الأزمات التي يعيشها سوق السيارات العالمي بعد انتشار وباء كورونا وغلق العديد من الشركات مصانعها، بالإضافة إلى انتشار أزمة الرقائق الإلكترونية التي ظهرت مؤخرًا والتي أثرت بشكل كبير على إنتاج تصنيع السيارات في العالم.

ومن أبرز تلك السيارات التي شهدت زيادة مؤخرًا هي سيارة BYD الصينية، حيث وصلت الزيادة إلى 5 آلاف جنيه على فئاتها في السوق وتعبر من السيارات ذات المبيعات القوية خاصة في فئة السيارات المتوسطة، ومن ضمن السيارات التي دخلت في مباردة إحلال السيارات.

وخلال السطور التالية تستعرض الوطن مواصفات وأسعار BYD الجديدة 2022.

أسعار BYD L3 2022.

يجري تصنيع السيارة وتجميعها في الصين، وتتوافر في السوق المصري بفئتن الفئة الأولى بسعر 220,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 230,000 جنيه.

مواصفات BYD L3 2022.

وتأتي سيارة BYD بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، تصل قوة الموتور الخاص بها إلى 108 حصان، وبعزم دوران 156 نيوتنزمتر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT مكون من 6 سرعات.

وعزم الدوران يصل إلى 145 نيوتن.متر، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 170 كم/ساعة، معدل استهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كم.

أما عن أبعاد سيارة فتأتي بطول كلي 4617 مم، وعرض كلي 1716 مم، وارتفاع كلي 1480، وقاعدة العجلات 2615 مم.

وتصل سعة الصندوق الخلفي 480 لتر وسعة خزان الوقود 50 لتر، وتأتي السيارة بدافع الجر الأمامي للعجلات.

كما جرى تجهيز السيارة بعدة تجهيزات ووسائل أمان، من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج تدعيم الفرامل BA، جنوط، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوي، خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة.