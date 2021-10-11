وزير الزراعة يوافق على إنشاء محطة صرف صحي بكوم حمادة في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، عن موافقة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة 357م2، الواقعة بحوض صفحة عضيم، التابع للجمعية الزراعية بناحية الطيرية شرق السكة الحديد التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك، مركز كوم حمادة.

إقامة محطة صرف صحي

وتبرع أحد المواطنين بتلك الأرض لإقامة محطة صرف صحي لخدمة أهالي القرية، ويعد هذا المشروع من مشروعات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة، رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنها الشروط الوارده بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2019.

إجراء المعاينة

جاء ذلك عقب معاينة للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بكوم حمادة ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي، مع إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة، طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

إقامة محطة صرف صحي بشبراخيت

كما وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة 750م2، الواقعة بحوض السنطة ثاني بزمام جمعية أبو يحيى الزراعية، بقرية لقانة في مركز شبراخيت، تبرع أحد المواطنين أيضا.

ويعد ذلك من مشروعات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنها الشروط الوارده بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2019 م.

وأنهيت إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة، طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، من أجل البدء في تنفيذ المشروع الذي يخدم قرية لقانة.