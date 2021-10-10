أخبار البحيرة اليوم.. مصرع شخصين وإزالة 55 حالة تعدٍ على الأراضي

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، عددًا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 56 حالة تعدٍ بنطاق 5 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 9376 م2 عبارة عن تنفيذ عدد 26 قرار إزالة بمساحة 6180 م على مجرى نهر النيل بنطاق الوحدة المحلية لقرية النجيلة والبريجات بكوم حمادة.

كما تم إزالة عدد 18 حالة تعدٍ على مساحة 1538 م2 ولاية هندسة الصرف على المصرف التابع لقرية فيشا بالمحمودية ، وإزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 1200 م بجمعية بزاويه صقر بأبو المطامير، إزالة 6 حالات تعدٍ على المجاري المائية بمساحة 358 م2 بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

إقامة محطة صرف

وأعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة 750م 2 الواقعة بحوض السنطة ثاني بزمام جمعية أبو يحيى الزراعية التابع لقرية لقانة بمركز شبراخيت، حيث تبرع بها أحد المواطنين.

حملة طريق الأبواب

وصرحت زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن هناك حملة لطرق الأبواب تهدف إلى زيادة ثقافة الأمن والسلم المجتمعي، والعمل على ربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى، حيث يتم التركيز على القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء

كما لقي الشاب رأفت شعبان إبراهيم 32 سنة مصرعه إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي داخل منزله بقرية نبير التابعة لمركز كفر الدوار وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

مصرع عامل تناول حبوب غلال

ولقي أيضا محمد ناجي يحي 55 سنة مصرعه إثر تناوله قرص حفظ الغلال وذلك بمنزله بقرية جبارس التابعة لمركز الدلنجات اليوم، وجرى نقل الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وحرر المحضر للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.