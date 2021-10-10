مصرع عامل إثر تناوله قرص غلة قاتل بقرية جبارس في البحيرة

لقي عامل مصرعه، إثر تناول قرص غلة داخل منزله بقرية جبارس التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز الدلنجات يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر تناوله قرص غلة قاتل داخل منزله بقرية جبارس التابعة لمركز الدلنجات، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة محمد ناجي يحي 55 عاما إثر تناوله قرص غلة وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء

لقي شاب مصرعه اليوم إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية نبير التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

حفظ الجثة تحت تصرف النيابة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية نبير التابعة لذات المركز.

وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 14 شخصا انقلاب سيارة ميكروباص

كان قد أصيب 14 شخصًا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم أمس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى عمل الفحوصات والإسعافات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.