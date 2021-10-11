مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة تشيد بمنتجات شباب معرض تراثنا

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجموعة من ممثلي المؤسسات التنموية الدولية والجهات المانحة، لمعرض تراثنا خلال زيارتهم للدورة الثالثة، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقام بمركز مصر للمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الحالي.

وضمت المجموعة سفير وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وسفير غانا في مصر، والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مصر، والمدير الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، مدير فريق محفظة النمو الشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإخصائي قطاع مالي بالبنك الدولي بمصر.

كما ضمت المجموعة رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية في مصر، ومساعد الممثل المقيم للنمو الشامل والابتكار بالأمم المتحدة، ووفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذلك الممثل المقيم للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

جولة في أجنحة المعرض

وبحسب بيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة قامت مجموعة الجهات التنموية بجولة في مختلف أجنحة المعرض وتفقدوا منتجات العارضين التي تجسد الفنون والإبداعات المصرية بجميع محافظات مصر.

تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة

قالت وزيرة التجارة والصناعة، إن هذه الزيارة من جانب ممثلي الجهات المانحة والمؤسسات التنموية الدولية للمعرض تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه هذه الجهات بدعم الحرف اليدوية والتراثية في مصر، وتؤكد حرصهم على مواصلة تطوير هذا القطاع والارتقاء بمهارات القائمين على هذا النشاط خاصة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده المعرض هذا العام من حيث زيادة عدد العارضين والمساحة المخصصة للعرض، بالإضافة إلى مشاركة دول الإمارات والأردن والسودان بأجنحة متميزة.

وأكدت «جامع» أن مثل هذه الزيارة من شأنها أن تمثل دفعة قوية لتشجيع أصحاب المشروعات على تطوير أنشطتهم وتعزيز تنافسيتها ووصولها إلى الأسواق العالمية.

مفوضية الاتحاد الأوروبي تشيد بالمنتجات المعروضة

وعبر السفير كريستيان برجر رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إعجابه بمنتجات أصحاب المشروعات وتنوعها وجودتها العالية في ضوء التطور الذي يتميز به المعرض هذا العام.

وأكد رئيس وفد المفوضية، أن مثل هذه المشروعات التي تتميز بالمهارات اليدوية التراثية تخدم قطاعات عريضة من القرى والمراكز بمصر حيث تسهم بفاعلية في توفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة لأصحابها.

مرحلة جديدة من التعاون

وأشادت عبير شقوير مدير فريق محفظة النمو الشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون الدائم بين الجهاز والبرنامج في مختلف التوجهات التنموية التي تهتم بها القيادة السياسية في مصر.

وأكدت «شقوير»، أن هناك مرحلة جديدة من التعاون تشهد المزيد من الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على رأسها عدد من النواحي الفنية والتسويقية التي من شأنها أن تعمل على استقرار هذه المشروعات واستمرارها.