سينتيا خليفة تُشارك داني جلوفر في مسلسل جديد: فرصة عالمية

‎اعتذرت الفنانة سينتيا خليفة، عن عدم تمكنها من حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المُقرر انطلاقه يوم 14 أكتوبر المقبل، رغم استعدادها الكامل للحضور.

وكشفت الفنانة سينتيا خلفية، في بيانٍ صحفي، عن أسباب غيابها عن حفل الافتتاح، مؤكدة أنها تستعد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير مسلسل ضخم هناك، حيث تُشارك المُمثل الممثل الأمريكي الشهير داني جلوفر، لافتة إلى أنها ستسعى جاهدة لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت سينتيا خلفية، إنّ: «مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجاني المفضل لكنني سعيدة ومتحمسة للغاية لتلك الفرصة في هوليوود، لأنه حلم كبير بدأ في التحقق»، مضيفة بقولها: «سأقوم بدوري التمثيلي بجانب الممثل الأمريكي العالمي داني جلوفر، وأنها لفرصة رائعة ستنقل مسيرتي إلى العالمية».

وأوضحت سينتيا خلفية، أنّ المسلسل الجديد الذي سيجمعها مع داني جلوفر، سيُعرض على إحدى شاشات التليفزيون داخل الولايات المتحدة بالإضافة إلى مجموعة من المنصات الرقمية العالمية.

‎وأشارت الفنانة سينتيا خليفة، إلى أنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل حول دورها الهوليودي عند انضمامها لأواخر أيام المهرجان.

‎وكانت سينتيا خليفة، قد استقرت منذ أكثر من سنة في القاهرة، وستعود لاستئناف تصوير مسلسلي «دليلك الذكي للطلاق» و«بيمبو» تمهيدًا لعرضهما خلال الفترة القليلة المُقبلة.

سينتيا خليفة حرب أهلية

وحظيت الفنانة سينتيا خليفة، بنجاح كبير خلال الشهور الماضية، حيث شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، في مسلسل حرب أهلية، مع الفنانة يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض وأروى جودة، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز.

موعد الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة برئاسة انتشال التميمي، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 14 أكتوبر وحتى 22 من الشهر نفسه، ومن المُقرر تكريم الفنان أحمد السقا على هامش حفل الافتتاح ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.