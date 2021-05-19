سينتيا خليفة ترد على منتقديها: «واثقة في موهبتي ولا أنظر إلى السلبيات»

تعد من أكثر الفنانات الشابات اللاتي تميزن بحضورهن المميز خلال الماراثون الرمضان الماضي، إذ إنها شاركت بعملين وهما مسلسل حرب أهلية مع يسرا، وضد الكسر مع نيللي كريم، إنها سينتيا خليفة.

وعلى الرغم من حضورها المتميز على الشاشة الصغيرة، إلا أنها تعرضت لحملة من الهجوم والانتقادات، لترد من خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، قائلة: «مش بشوف الآراء السلبية، كل اللى كان بيوصلنى الآراء الايجابية فقط ».

سينتيا: أنا واثقة في موهبتي ودراستي

وتابعت سينتيا: «أنا واثقة في موهبتي ودراستي، بالإضافة إلى حب الأشخاص المقربين، اللي بيحبوني وبينصحوني لو فيه حاجة غلط، لأنهم خايفين عليا وعايزيني دايمًا ناجحة».

وأضافت: «الحمد لله شايفة إني قدمت الشخصيتين نادين ومايا في مسلسلي حرب أهلية وضد الكسر بشكل رائع وصل للجمهور».

وأوضحت: «دور نادين في مسلسل حرب أهلية كان يتطلب في بعض الأحيان المبالغة بالأداء، لأنها شخصية شريرة للغاية ومنها مثلا مشهد عزاء زوجها فكان يتطلب إنها تبان متكلفة لأنها بتكدب».

مسلسل حرب أهلية

يذكر أن سينتيا خليفة شاركت فى مسلسل حرب أهلية بشخصية نادين كانت متزوجة من طليق الفنانة يسرا وخانته مع الفنان باسل الخياط، وعندما علم بالأمر طلقها ولكنه توفى على الفور بعدها حاولت أن تلجأ الى الخطط الشيطانية في محاولة للحصول على الورث.

«حرب أهلية» أيضا بطولة يسرا وباسل الخياط واروى جودة وجميلة عوض وسينتيا خليفة وبسنت صيام وغيرهم، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل ضد الكسر

وبشأن مسلسل ضد الكسر، جسدت سينتيا دور «مايا» بجانب نيللي كريم ومحمد فراج وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد.