يسرا تهاجم مهرجان الجونة السينمائي.. وبشرى توجه لها رسالة

أسبوع يفصلنا عن بداية الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وقبل بداية المهرجان وفعالياته التي تجعل منه «ترند»، لمدة تزيد عن أسبوع، وهي فترة عرضه، أثارت الفنانة يسرا الجدل، بعدما هاجمت انتشال التميمي، مدير المهرجان.

يسرا توجه اللوم إلى مدير مهرجان الجونة السينمائي

وفوجئ الجميع بتوجيه يسرا رسالة لوم إلى انتشال التميمي، على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها؛ لعدم تكريمها في الدورة الخامسة من المهرجان، وكتبت قائلة: «بخصوص حوارك المنشور يوم الأحد 3 أكتوبر، وضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة بالعام الحالي، وتحديدًا في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بنفس محتوى الملف الإعلامي الذي أصدره مهرجان الجونة.. أرغب في توضيح بعض النقاط:- من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريبًا، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكن المهرجان من تكريمهم».

وبالرغم من أن إدارة المهرجان لم ترد على يسرا ببيان رسمي، إلا أن بشرى بإعتبارها مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، كتبت على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قائلة: «لو خيروني ما بين مهرجانات العالم كله ويسرا لاخترت يسرا.. بحبك يا سفيرة الفن العربي».

يسرا تحضر عيد ميلاد بشرى

وكانت يسرا شاركت مساء أمس في عيد ميلاد بشرى التي احتفلت به في أحد أماكن السهر بالقاهرة، وأحضر زوج الأخيرة فيديو استغرق تحضير أكثر من شهر ونص، جمعه من قام جميع أصدقاءها، من بينهم: محمد هنيدي وأحمد السقا وخالد النبوي وشيرين رضا وخالد الصاوي، أحمد عز، تامر هجرس، هنا الزاهد، أحمد رزق، إنجي المقدم، حنان مطاوع وزوجها، شريف رمزي، عمر الشناوي، أحمد حاتم، مها الصغير، أحمد برادة، الدكتور أشرف زكي، روجينا، أروى جودة، أيتن عامر، إيمي سالم، نجلاء بدر، درة وزوجها، عمرو منسى، المخرج عمرو عرفة، إلهام شاهين، أمير شاهين، هالة صدقي، رزان مغربي، جومانا مراد.