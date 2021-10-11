وزيرة الهجرة: 5 ملايين جنيه لدعم «حياة كريمة» من المصريين بالولايات المتحدة

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، إن إدماج المصريين بالخارج في أعمال التنمية يحتاج جهدًا كبيرًا ونحرص عليه باستمرار، حيث إن المصري بالخارج يريد أن يعلم أمواله سيتم توجيهها لأي مشروع، ولذلك قمنا بإطلاق الحملة الأولى لدعم المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة».

5 مليون جنيه من المصرين المقيمين بالولايات المتحدة

وأكدت وزيرة الهجرة، على هامش مؤتمر «دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة» وخلال ورشة عمل بعنوان «دعم جهود تنمية المجتمع ما بعد كوفيد-19.. التحديات والفرص»، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلين من المصريين بالخارج المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية لعرض المشروعات التي سيشاركون بها في إطار مبادرة «حياة كريمة».

وأوضحت الوزيرة، أن النتيجة كانت خلال ساعة تم تجميع نحو 5 مليون جنيه، معلنة أنه سيتم التحضير قريبًا للقاء مع المصريين المقيمين في كندا لاستعراض كيفية مشاركتهم في دعم مشروع «حياة كريمة».

المصريين بالخارج لديهم الرغبة لدعم وطنهم

وأشارت شانا محمد، مسؤول التعاون الدولي بمؤسسة حياة كريمة، إلى إنه تم العمل مع وزارة الهجرة لدعم المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتم إطلاق حملة لدعم المبادرة من المصريين بالخارج وتم التواصل معهم عن طريق وسائل التواصل الحديثة التي فرضتها كورونا، والتي سهلت التواصل مع المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة، فالمصريين بالخارج لديهم الرغبة لدعم وطنهم والمواطنين في مصر بالقرى المصرية.

وزارة الهجرة تروج للمشروعات التي تحدث على أرض مصر

وقال أحمد أمجد، من مؤسسة حياة كريمة، إن وزارة الهجرة تروج للمشروعات التي تحدث على أرض مصر للمصريين بالخارج ليكونوا على دراية بهذه المشروعات، متابعًا أنه من الممكن أن يتم الاستثمار بها من جانب الشق الاقتصادي، حيث إن لها دور كبير في توفير فرص عمل للمصريين بالداخل.

مصري مستشار في اليابان: يمكن توجيه المصريين بالخارج للترويج لإمكانيات الدولة

ولفت أحمد صقر، مصري مقيم بالخارج ويعمل مستشارا في اليابان لإقامة المشروعات، إن مصر بها ميزة نسبية، فمن الممكن أن نوجه المصريين بالخارج في الترويج لإمكانيات الدولة.

وأكد صقر، أن مصر لديها مناطق سيكون لها فرصة كبيرة في التنمية ومنها المدن الجديدة، وموضحًا أن هناك فرص لابد من ترجمتها للمصريين بالخارج والتنمية التي تحدث بمصر.

وأضاف صقر، أن مصر لديها قوة بشرية كبيرة خارج مصر ونحتاج المزيد من العمل لاستغلال هذه القوة البشرية الكبيرة الهائلة ولابد من تقديم قصص نجاح للمصريين بالخارج بهدف تشجيعهم.

لا بد العمل على خلق مهن حرفية وتخصصات تحتاجها الدول الأوروبية

وأوضح المهندس سلامة فهمي، مصري مقيم في إيطاليا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن الشركات المساهمة مهمة جدًا، وهو أن مجموعة من الشركاء يعملون سويا ويكون لهم مكاسب واستمرارية بالعمل، مضيفًا نتطلع لوجود هذا النموذج في مصر.

وأكد فهمي، أنه لا بد العمل على خلق مهن حرفية وتخصصات تحتاجها الدول الأوروبية، وتدريب الشباب على هذه المهن لخلق فرص عمل لهم بالخارج أيضا.

التبرع بجزء من أرباح البنوك وتوجيها لتنمية الشباب والمناطق العشوائية

ومن جانبها قالت الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، إنها في لجنة التنمية المجتمعة باتحاد البنوك وقد تم الاتفاق على التبرع بجزء من أرباح البنوك وتم وتوجيهها في تنمية الشباب والمناطق العشوائية.

وأكدت مستشار محافظ البنك المركزي، أنه فور علم الشركات والأفراد بهذا المجهود يطلبون المشاركة بالتبرع، كما نعمل على تنمية الشباب وأفكارهم وإقامة مشاريع يستفيد بها المجتمع.

يجب معرفة رغبة المواطن بالخارج في أي مجال يستثمر

وقال خالد الشوار، مصري مقيم بالخارج، خلال مشاركته بتقنية الفيديو كونفرانس، إن التحويلات التي يتم إرسالها لمصر لابد من معرفة أين يتم توجيهها ولابد من معرفة رغبة المواطن بالخارج في أي مجال يستثمر.

المستثمر المصري بالخارج لديه الكثير من الخبرات

وأكد أحمد زهير، مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار، أن المستثمر المصري بالخارج لديه الكثير من الخبرات فنحن لا نريد الاستثمار بالأموال فقط، ولكن لدينا رغبة كبيرة في الاستفادة من خبراته لإقامة كيان في مصر، والدولة ستساعده في كافة الإجراءات فضلا عن تدريب الشباب على دراسات الجدوى وإقامة الشركات ومساعدة رواد الأعمال لنقل خبرته.

وأشار مدير عام الترويج، إلى أن هناك تواصلا مباشرا مع المصريين بالخارج للرد على كافة الاستفسارات التي ترد منهم عن هذه المشروعات، وهذه المنصة متاحة لكافة المصريين بالداخل أو الخارج أو حتى المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أنه لابد من إمداد المصريين بالخارج بالمعلومات الموثقة للمساهمة في المشروعات التنموية وكذلك تفاصيل آليات المشاركة والمعلومات الخاصة بالمشروعات.

وحضر الندوة لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، كما أدار الورشة كل من الإعلامي أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومروة حمدي من مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، وشارك في الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وعدد من المصريين بالخارج وممثلون من منظمات دولية.