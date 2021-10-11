«فلات لابس» العالمية تحتفل بوجودها 10 سنوات في الشرق الأوسط

احتفلت أمس شركة Flat6Labs العالمية بمرور 10 سنوات على انطلاق رحلتها في دعم الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وذلك في احتفال كبير بقصر المنيل، وشهد الحفل حضور ممثلين عن كافة مكاتب Flat6Labs في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الشركاء والشركات الناشئة ومرشدي الأعمال.

الرئيس التنفيذي: الشركة ساعدت آلاف من رواد الأعمال

قال رامز الصيرفي، الرئيس التنفيذي لـ Flat6Labs العالمية، إنه منذ تأسيسها، ساعدت Flat6Labs على تمكين آلاف من رواد الأعمال الطموحين من متابعة رحلة شركاتهم الناشئة نحو النمو والنجاح، عبر منحهم فرصة لا مثيل لها للعمل مع شبكة واسعة تضم المئات من مرشدي الأعمال والمستثمرين والشركات.

وتابع الصيرفي، إن الاحتفال بسبب مرور 10 سنوات على انطلاق الشركة، مضيفًا «نشعر بالفخر تجاه النجاحات التي تحققت والإنجازات التي تمت بالتعاون مع المستثمرين المؤسسيين والشركاء والشركات الناشئة والمجتمع ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات».

تضمنت أنشطة الحفل جلسات نقاشية مع أهم قادة الرأي في المنطقة، وكلمات ألقاها شركاء Flat6Labs التضامنيين، إلى جانب مراسم الاحتفال بمحفظة Flat6Labs والإنجازات التي حققتها على مدار 10 سنوات.

تاريخ تأسيس Flat6Labs ونجاحتها

انطلقت Flat6Labs العالمية من القاهرة في عام 2011 على يد مؤسسي Sawari Ventures، وتوسعت نشاطات الشركة منذ ذلك الحين لتشمل السعودية والإمارات وتونس ولبنان والبحرين ومؤخراً الأردن.

تدير الشركة حاليًا 8 صناديق تمويل أولي في كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبقيمة إجمالية تبلغ 85 مليون دولار أمريكي، وبالتعاون مع أكثر من 25 مستثمرًا مؤسسيًا وشريكًا تضامنيًا.

خلال عقد من الزمن، موَّلت Flat6Labs أكثر من 1000 شركة ناشئة اختيرت من بين أكثر من 23000 طلب تمويل، ودعمت أكثر من 2000 مؤسس، 36٪ منهم من النساء.

تضم الشبكة الإقليمية للشركة أكثر من 1000 مرشد أعمال ومدرب من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 300 شريك من العاملين بالشركة والشركاء الحكوميين والعاملين بمجال الشركات الناشئة.

جمعت شركات محفظة Flat6Labs الاستثمارية حتى الآن أكثر من 70 مليون دولار أمريكي في شكل تمويل تكميلي، وساعدت الشركة بشكل مباشر في خلق أكثر من 4000 وظيفة جديدة.