«الشباب» و«رواد النيل» تنظمان ورش عمل لنشر ثقافة ريادة الأعمال

تنظم وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، عددا من الندوات وورش العمل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بهدف التوسع في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع مبادرة رواد النيل التي يمولها البنك المركزي ويشارك فيها عدد من البنوك.

الندوات تستهدف أكثر من 10 آلاف شاب لتعريفهم بمبادرة رواد النيل

وقال اللواء إسماعيل الفار، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، إن هذه الندوات وورش العمل ستعقد كل يوم أربعاء عبر الإنترنت «أون لاين»، وتستهدف أكثر من 10 آلاف شاب بهدف تعريفهم بمبادرة «رواد النيل»، والخدمات التي تقدمها ومراكز تطوير الاعمال بمراكز الشباب التابعة للوزارة والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها ، كما ستشهد عقد سلسلة من المحاضرات لتوعية ودعم رواد الأعمال الشباب ودعم الأفكار والحلول الابتكارية للمشكلات، من أجل تحفيزهم على التحول نحو الإبتكار والعمل الحر.

كيفية تأسيس الشباب لمشروعاتهم الخاصة

وأضاف أن الندوات وورش العمل ستركز أيضا على كيفية تأسيس الشباب لمشروعاتهم الخاصة التعريف بداية من مرحلة تكوين الفكرة، والتقييم والتحليل المالي ودراسات الجدوى وخطط ونماذج العمل ومصادر التمويل.

وأوضح «الفار»، أن البنك الأهلي المصري سيشارك من خلال مبادرة رواد النيل أيضا بسلسلة من الجلسات الحوراية مع الشباب لمساعدتهم على إطلاق مشروعاتهم والتسويق لها، مع تقديم خدمات متنوعة ذات جدوى، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري كشريك فاعل في مبادرة «رواد النيل»، بما يشكل قيمة مضافة للمستفيدين وذلك عن طريق رفع كفاءة العنصر البشري (مقدمي خدمات تطوير الأعمال) ممثلي وزارة الشباب والرياضة بوحدات تطوير الأعمال بمراكز الشباب.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن تلك الجهود تهدف إلى دعم وحدات تطوير الاعمال التابعة لوزارة الشباب والرياضة، كما تعمل على زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة بواسطة تلك الوحدات.

التعريف بخدمات ريادة الأعمال

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد عقدت الشهر الماضي «ويبنارا» بالتعاون مع البنك الأهلى عبر تقنية «أون لاين»، للتعريف بخدمات ريادة الأعمال، شارك فيه أكثر من 8 آلاف شاب عبر المنصات المختلفة، وقام نحو 2000 شاب بتسجيل رغباتهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مبادرة رواد النيل.