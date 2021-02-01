حتى لا تقع في يد «مستريح».. إزاي تستثمر فلوسك مع شخص أو شركة ناشئة؟

تكرار حوادث الوقوع فريسة في يد المستريح التي لا تخلو محافظة من تعرض أبناءها لهذه النوعية من النصب، وكان آخرها «مستريح الجيزة» الذي جمع 200 مليون جنيه وترك ضحاياه لا حول لهم ولا قوة.

وعليه، قد يبحث البعض عن الحلول التي تضمن لهم حقوقهم حال استثمار أموالهم مع أشخاص أو شركات ناشئة وحتى لا يتعرضوا للموقع في عمليات النصب.

تستعرض «الوطن» كيفية الحماية من النصب في حال الاستثمار مع أشخاص وشركات ناشئة، وذلك في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

لا يجوز الثقة المطلقة

وفقا لعمرو علي، المحام بالنقض، فإنه لا يجوز الثقة المطلقة لشخص تستثمر معه حتى وإن كان هذا الشخص صديق أو تعرفه معرفه شخصية، إذ أن الثقة المطلقة قد تضع صاحبها في مأزق.

اعرف مع من تتعامل

في حال إذ اتفقت مع شخص للدخول في شراكة أو منحه أموالك للاستثمار، فلابد من التأكد من المعلومات الشخصية لهذا الشخص وأنها صحيحة وليست مزورة، فالكثير ينتحل أسماء وشخصيات وهمية، ويتم ذلك من الجهات الأمنية التي تظهر لك مدى صدق هذه المعلومات من عدمها، وفي النهاية، خذ وقتاً لتقوم ببعض الأبحاث الإضافية للتأكد من أن الشخص طبيعي وليس حوله شبهات .

فحص بيانات الشركة

لا يقتصر رؤية الشخص لمقر الشركة والذهاب اليها بين الحين والآخر، لكن لابد من مطالعة عقد هذه الشركة وأنها ملك لهذا الشخص وليس مؤجرة، كما لابد من التأكد من أنها مسجلة بالشهر العقاري وأنها تدفع خدمات المرافق المختلفة كالمياة والكهرباء وذلك بالإطلاع على على الحديث والمتراقم منها والتأكد من صحتها فمن السهل تزوير الوثائق.

اللجوء لمباحث أموال العامة

لابد من مراجعة مباحث الأموال العامة قبل إيداع الآلاف والملايين، وذلك للاستفسار عن بعض الشركات كالتي تعمل في مجال توظيف الأموال حتى لا يقع المواطن ضحية لهذه الشركات.

يذكر أنه في بداية عام 2010، وداخل محافظة الجيزة قام «أ. س»، بجمع الأموال من الأهالي، مقابل استثمارها في عمليات تجارية مختلفة، مثل كروت الشحن أو الأدوية، مقابل منحهم أرباح تصل إلى 30 %، والطريف أن كل التعاملات كانت تتم في مكتب محاماه، يستقبل فيه ضحاياه ليأخذ منهم الأموال، وأن أول 5 سنوات مرت بشكل طبيعي، يحصل من الأهالي على أموال بسيطة ويدفع لهم الأرباح بطريقة تعزز ثقتهم فيه، حتى كبرت الشركة بعد عام 2015 حيث بدأت الأموال تكبر إلى أن وصلت ملايين الجنيهات.

كبر الشركة وزيادة الأرباح ساعدت في أن يحوز هذا الشخص على ثقة عشرات المواطنين اللذين أعطوا له ملايين الجنيهات، ولكنهم فوجئوا منذ شهر بغلق مقر المحاماة التي يتواجد فيه «النصاب» وغلق هاتفه المحمول واختفى نهائيًا.