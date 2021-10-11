شركة مياه الشرب بالفيوم تعلن قطع المياه بمركز إطسا لأجل غير مسمى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها ظهر اليوم، الإثنين، عن قطع مياه الشرب عن عدة قرى بمركز إطسا إلى أجل غير مسمى، موضحةً أنّ انقطاع المياه يأتي بسبب حدوث كسر مُفاجئ لخط مياه قطر 1000، بطريق قرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وأكدت الشركة إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح الكسر تباعاً، مؤكدين أنّ عُمّال الشركة يعملون على قدم وساق للانتهاء من إصلاح كسر ماسورة المياه في أسرع وقت.

انقطاع مياه الشرب بـ 3 قرى وتوابعها

وقال المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ الكسر المفاجئ في خط مياه قطر 1000 مم تسبب في انقطاع مياه الشرب عن 3 قرى وتوابعها، موضحاً أنّ الانقطاع يشمل قرية تطون، وقرية قصر الباسل، وقرية الغرق وتوابعها بمركز إطسا.

تكثيف العمل لإصلاح الكسر بسرعة

وأشار «عبد الجليل»، إلى أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، دفعت بعدد كبير من العُمال والفنيين لعمل الصيانة اللازمة، وإصلاح الكسر الذي يبلغ قطره 1000 مم من نوع grp، مؤكداً أنّ العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من أعمال التصليح بسرعة، تمهيداً لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع.

تجدر الإشارة إلى أنّه جرى تعيين المهندس محمد عبد الجليل مدير عام أملاك الدولة السابق، رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، خلفاً للواء هشام درة الذي جرى نقله للعمل رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد.

وكرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، «درة»، قبل مغادرته محافظة الفيوم لاستلام مهام عمله الجديد بمحافظة أسيوط، وأهداه شهادة تقدير لجهوده التي قدمها خلال عمله رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.