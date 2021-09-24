اليوم.. انقطاع مياه الشرب بالقاهرة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن عدة مناطق لمدة 6 ساعات بداية من العاشرة مساء اليوم حتى الرابعة من صباح غدٍ السبت.

وأضافت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هي: «الحي السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر»، بسبب أعمال المشروع القومي لقطار «المونوريل»، حيث يتم تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المتعارض مع أعمال تنفيذ قطار المونوريل.

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتلك المناطق بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مع التأكيد على وجود سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب

من ناحية أخرى، وجّه المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أهمية إعادة تفعيل الأنشطة الميدانية للتوعية بأهمية ترشيد مياه الشرب وعدم إهدارها ، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية من قبل العاملين في ظل أزمة تفشي فيرس كورونا، كما أكد على ضرورة التوجه إلى زيادة تفعيل أنشطة التوعية الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، داعيا قطاع الإعلام وخدمة العملاء لتكثيف النشر لأنشطة التوعية المختلفة التي يتم تنفيذها ميدانيا وفقا لخطة نشر رقمية متكاملة تضمن الوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور.

وأشار إلى أن الشركة تتواصل مع الجمهور من خلال قنوات متعددة منها الصفحة الرسمية للشركة على موقع «فيس بوك»، الذي تخطى حاجز 130 ألف متابع ويواصل قطاع الإعلام وخدمة العملاء تكثيف النشر لكافة الأنشطة التي تقوم بها الشركة بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالشركة والقائمة على إدارة الموقع الالكترونى للشركة على شبكة الانترنت لضمان توعية الجمهور.