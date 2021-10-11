تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوى: «راحة تامة لمدة 3 أيام»

تساءل الجمهور خلال الساعات الماضية عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي بعد ظهوره على كرسي متحرك، وإعلان إصابته بالتهاب شديد في عصب الساق اليمني، أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة لفيلمه الجديد «القاهرة مكة».

تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

لأزال الفنان خالد الصاوي يخضع لكورس العلاج بانتظام بسبب إصابته بالتهاب شديد في عصب الساق اليمني، وتحسنت حالته بشكل ملحوظ اليوم، خاصة بعد الطاقة الإيجابية التي غمرته أمس بتعليقات الجمهور وأصدقاءه بالوسط الفني للاطمئنان على حالته.

مرض الفنان خالد الصاوي

أصُيب الفنان خالد الصاوي في قدمه عندما كان يصور آخر مشهد له في فيلم القاهرة مكة، حيث كان المشهد داخل حمام بأحد الغرف، ومع حرارة التصوير وبرودة التكيف في الغرفة بالإضافة إلى الإجهاد البدني والعصبي قام بحركة خاطئة أدت إلى الالتهاب في القدم.

قامت الشركة المنتجة لفيلم بتوفير طاقم طبي متخصص للفنان خالد الصاوي، في مواقع التصوير، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وعقب الكشف عليه نصحه الأطباء بالراحة 3 أيام.

معلومات عن فيلم «القاهرة مكة»

فيلم «القاهرة مكة» يشارك فيه كل من محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد فراج، محمد علاء وكوكبة من النجوم، من إخراج هاني خليفة.

أخر أعمال الفنان خالد الصاوي

كان مشاركته في فيلم «30 مارس» المعروض حاليًا بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد علي رزق وكوكبة من النجوم، من تأليف حميد المدني وإخراج أحمد خالد موسى.

وقد كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، الفنان خالد الصاوي، في دورته السابعة والثلاثين التي اختتمت فعالياتها، قبل أيام، بمحافظة الإسكندرية، حيث أعرب الأخير عن سعادته بالتكريم، كونه قادما من أحد المهرجانات العريقة التي يعتز بها بشدة.