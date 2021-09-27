عدم الإنجاب أزمة في حياة خالد الصاوي ونجلاء بدر: السبب في السن والمرض

كشف الفنان خالد الصاوي خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدور البحر المتوسط، أنه لم يتقبل فكرة العجز، وذلك بحضور عدد من النجوم والنقاد، وقامت بإدارة الندوة الكاتبة والناقدة ناهد صلاح، في أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وقال «الصاوي»، إنه لا يتقبل فكرة العجز في حياته، حيث سيصاب بالجنون عند وصوله لهذه المرحلة العمرية، قائلا إن الرجل يتغير بعد الزواج والإنجاب، ولكن الله لم يرزقه بأطفال بعد زواجه، ولذلك فهو يعيش حياته بطبيعته.

وقد تطرق «الصاوي» في تصريح تلفزيوني سابق لنقطة الإنجاب قائلا إن سبب عدم إنجابه هو خوفه من الآثار الجانبية لعلاج فيروس سي الذي أصيب به مؤخرا.

ولم يكن خالد الصاوي هو الفنان الوحيد الذي تطرق لفكرة الإنجاب حاليا، لكن أيضا الفنانه نجلاء بدر والتي فاجأت جمهورها بتصريحاتها حول عدم إنجابها حتى الآن.

وقد أكدت نجلاء بدر مؤخرا في عدد من التصريحات الصحفية، أن عدم إنجابها حتى الآن هو زواجها في سن الـ 42، مما أثر في تقليل فرصة الإنجاب، ناصحة الفتيات بعدم تأخر سن الزواج حتى يستطعن الإنجاب مبكرا.

وتابعت أن فرصة الإنجاب للمرأة لها سن معين يحب حرص جميع الفتيات الزواج في هذا السن، مشيرة أنها تعامل ابن زوجها كأنه ابنها بالضبط.

انتهت نجلاء بدر مؤخرا من تصوير فيلم «المحكمة»، بطولة غادة عادل، محمود عبدالمغنى، فتحى عبدالوهاب، صلاح عبدالله، جميلة عوض، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبدالرسول وسليمان عيد، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد الأمين.