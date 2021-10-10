خالد الصاوي لـ «الوطن» بعد ظهوره علي كرسي متحرك: «أنا تعبان»

أثار الفنان خالد الصاوي قلق جمهوره بعد نشره صورة له وهو جالس علي كرسي متحرك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بقوله: «ساعتين علي الكرسي ده يعلموك احترام القوة، واحترام الضعف، واحترام الكرامة اللي في الضعف».

وتواصلت «الوطن» مع خالد الصاوي للوقوف علي طبيعة حالته الصحية، فقال في أول تصريح منه: «أنا تعبان، وكنت هصور النهاردة مشاهد من فيلم «القاهرة مكة»، بس رجلي تاعباني، عندي التهاب فيها أتمني أن يزول بعد يومين أو 3 أيام علي الأكثر».

مشاركة خالد الصاوي في فيلم «القاهرة مكة»

وأوضح الصاوي أنه كان مشغولاً بتصوير دوره في فيلم «القاهرة مكة» الذي وصفه بالتجربة المختلفة، وأشاد بالنص المكتوب من السيناريست محمد رجاء، متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائي.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد فراج، محمد علاء وكوكبة من النجوم، من إخراج هاني خليفة.

تكريم خالد الصاوي من مهرجان الإسكندرية السينمائي

وفي سياق مختلف، كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، الفنان خالد الصاوي، في دورته السابعة والثلاثين التي اختتمت فعالياتها، قبل أيام، بمحافظة الإسكندرية، حيث أعرب الأخير عن سعادته بالتكريم، كونه قادم من أحد المهرجانات العريقة التي يعتز بها بشدة.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي كان مشاركته في فيلم «30 مارس» المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، ندي موسي، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد علي رزق وكوكبة من النجوم، من تأليف حميد المدني وإخراج أحمد خالد موسي.