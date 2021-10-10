خالد الصاوي يكشف كواليس إصابته: «أمي شتمتني بسبب الكرسي المتحرك»

أعلن الفنان الكبير خالد الصاوي إصابته بالتهاب شديد في عصب الساق اليمني أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة لفيلمه الجديد «القاهرة مكة»، الذي انتهي من تصوير دوره فيه، بحسب قوله.

وروي «الصاوي» لـ«الوطن» تفاصيل الواقعة قائلاً: «كنت أصور مشاهدي في آخر أيام تصوير دوري من فيلم القاهرة مكة، وانتابتني الحماسة أثناء تصوير مشهد داخل حمام بأحد الغرف، وذلك بالتزامن مع تعرضي لحرارة الطقس وبرودة التكييف في الوقت نفسه، ناهيك عن الإجهاد البدني والعصبي، فقمت علي ما يبدو بحركة خاطئة أصابتني بهذا الالتهاب».

وأضاف: «استدعت جهة الإنتاج طبيبين لموقع التصوير، وأوصوني بالراحة لمدة 3 أيام، ولكني بخير وفي أفضل حال، وأستعد لأداء مباراة بوكس بعد شفائي تماما».

سر ظهور خالد الصاوي علي كرسي متحرك

وعن سر ظهوره على كرسي متحرك في الصورة التي نشرها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، رد: «أمي شتمتني وقالت لي: حد يعمل كدة؟ كدة تخضني؟، وأود أن أعتذر عن حالة القلق التي أحدثتها الصورة، ولكن خيالي قادني لالتقاطها عند جلوسي على الكرسي، والحقيقة أنني اضطررت للتنقل بالكرسي أثناء التصوير داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، نظرا لأن مساحات التنقل داخل الفندق كبيرة، ولم أشعر بالراحة جراء الحركة بقدم واحدة، فاستعنت بالكرسي المتحرك بسبب بعد المسافات».

خالد الصاوي يكشف تفاصيل فيلم «القاهرة مكة»

وفي سياق مختلف، أبدي خالد الصاوي اعتزازه الشديد بمشاركته في بطولة فيلم «القاهرة مكة»، حيث أشاد بالسيناريو الذي كتبه محمد رجاء بحرفية شديدة، بحسب قوله، وكذلك المخرج هاني خليفة في أول تعاون فني بينهما رغم صداقتهما التي تعود لسنوات طويلة، مؤكداً أن مني زكي تظهر بشكل مختلف ودور جديد عليها تماما.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد فراج، محمد علاء وكوكبة من النجوم، من إخراج هاني خليفة.