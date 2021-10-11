ناردين فرج تقدم حفل افتتاح الدورة الخامسة لـ«مهرجان الجونة السينمائي»

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، برئاسة انتشال التميمي، عن تقديم الإعلامية ناردين فرج، لحفل افتتاح الدورة المُرتقب انطلاقها يوم الخميس المُقبل 14 أكتوبر الجاري.

وأوضحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن إسناد مهام تقديم حفل ختام الدورة الخامسة، إلى الإعلامية جاسمين طه زكي، والمُقرر إقامته يوم 22 أكتوبر الجاري.

ناردين فرج تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل دليلك الذكي للطلاق

وتواصل الإعلامية والفنانة ناردين فرج، تصوير مشاهدها في مسلسل دليلك الذكي للطلاق، تمهيدًا لعرضه خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث يُشاركها البطولة كلّ من من إنجي المقدم، وإنجي أبو زيد، وهيدي كرم، سالي شاهين، وعمر الشناوي، وهو من تأليف وإخراج مصطفى أبو سيف، وإنتاج سالي والي.

وتدور أحداث مسلسل دليلك الذكي للطلاق، في إطار اجتماعي كوميدي، على مدار 45 حلقة، حول سيدة تكتب سلسلة عن المساعدة الذاتية، ونصائح للأزواج ورعاية الأطفال، لكنها في الحقيقة تكافح لإخفاء انفصالها عن زوجها.

حملة لتطعيم ضيوف الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي

ودشنت إدارة مهرجان الجونة، بالتعاون مع وزارة الصحة، أمس الأحد، حملة لتطعيم جميع العاملين بالمهرجان اللذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد.

ومن المُقرر أنّ تستأنف الحملة نشاطها، بداية من الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وحتى نهاية المهرجان، لتطعيم الضيوف غير الحاصلين على اللقاح.

انتشال التميمي يكشف تفاصيل المسابقات الجديدة بالدورة الخامسة من المهرجان

وقال انتشال التميمي، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، قد قال في بيانٍ له، إنّ «الروح التي نعمل بها في كل دورة من دورات المهرجان هي روح متجددة تنطوي على الكثير من الطموح والشغف تضاف إلى الخبرات التي نكتسبها على مر السنوات».

وقال: «في الدورة الخامسة للمهرجان تضاف لمسابقاته مسابقة أفلام البيئة وهي مسابقة جديدة، وسيكون لدينا لأول مرة لجنة تحكيم لأفلامها، عندنا خمسة أفلام مرتبطة بقضايا البيئة في برنامج هذا العام، الفكرة أطلقت في العام الماضي من خلال ندوة تضمنت عرض أحد الأفلام، وجرى العمل بها ابتداء من دورة 2021 وستستمر مستقبلًا».