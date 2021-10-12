الاتحاد الأوروبي يحظر «ثاني أكسيد التيتانيوم» في الحلويات والكعك

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر مضافات تلوين مستخدمة على نطاق واسع للأغذية، تعرف باسم التلوين الاصطناعي المعروفة باسم «E171» على الملصقات، بعد أن شكك المنظمة الأوروبية في سلامتها، حسب موقع «medicalxpres».

يستخدم بشكل شائع في مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية

يحتوي «E171» على جزيئات نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم، ويستخدم بشكل شائع في مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك الأدوية ومستحضرات التجميل، يتعلق الحظر باستخدام المواد المضافة في الطعام، حيث تعمل بشكل أساسي كعامل مبيض ومشرق في الحلويات، والعلكة، والصلصات البيضاء، ومثلجات الكيك.

هناك خطر من أن تتسبب الجسيمات النانوية في تلف الحمض النووي

وجدت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) ومقرها إيطاليا في مايو أن هناك خطرا من أن تتسبب الجسيمات النانوية في تلف الحمض النووي، ولا يمكن تحديد مستوى آمن لاستهلاكها اليومي.

ثاني أكسيد التيتانيوم يمكن أن يسبب آفات سرطانية أثناء التجارب التي أجريت

علقت فرنسا استخدامه في الطعام العام الماضي، بعد بحث يشير إلى أن ثاني أكسيد التيتانيوم يمكن أن يسبب آفات ما قبل سرطانية في فئران التجارب.

وقال بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، إنه دون أي اعتراض آخر من قبل الدول الأعضاء أو البرلمان الأوروبي بحلول نهاية العام الحالي، سيدخل الحظر حيز التنفيذ في أوائل عام 2022، في الوقت الحالي، لن تتأثر صناعة الأدوية التي تستخدم أيضا E171 في تصنيع الأدوية بالحظر من أجل منع نقص المنتجات الطبية.

حظر أكسيد التيتانيوم من المقرر له قبل نهاية العام الحالي

وقالت كاميل بيرين، ممثلة منظمة المستهلكين الأوروبية (BEUC)، إن الضوء الأخضر للحظر هو المسمار الأخير في نعش ثاني أكسيد التيتانيوم كمادة مضافة للغذاء، مشيرة أن معظم الدول الأوروبية قللت من استخدامه، واختفى بالفعل E171 إلى حد كبير من تركيبة المنتجات الغذائية ، لكنه لا يزال موجودًا في بعض العلكة والحلويات وزينة الكيك.