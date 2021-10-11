الصحة تنصح بتجهيز وجبات للطلاب قبل الذهاب للمدرسة.. منها «البليلة»

تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم النصائح للطلاب وأسرهم، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أو أي أمراض معدية خلال العام الدراسي، ونوع الوجبات التي يجب على الطلاب تناولها قبل الذهاب للمدرسة، أو الوجبات الغذائية أثناء اليوم الدراسي، إضافة إلى طرق تعامل أولياء الأمور مع الطلاب خلال اليوم الدراسي.

نصائح وزارة الصحة بشأن وجبات الطلاب قبل الذهاب للمدرسة

وتحرص وزارة الصحة والسكان على تفعيل دوروها داخل المجتمع مع مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال، الذين يعدون بمثابة العمود الفقري المنتظر للدولة، وإيمانا منها بدور التغذية السليمة التي تساعد الأطفال على تجنب الإصابة بمرض معدي أو ضعف في جهاز المناعة، ما قد يتسبب في العديد من الأزمات أثناء اليوم الدراسي للأطفال.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، أولياء الأمور بتجهيز وجبات خفيفة غنية بالقيم الغذائية المختلفة، وتحتوي على فوائد متعددة، لمساعدة الأطفال على استكمال اليوم الدراسي دون أن تؤثر عليهم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الطلاب، أثناء تناول الإفطار، دون مشاركة الاطباق أو المعالق أو الأكواب، وذلك حفاظا على صحتهم من انتقال العدوى.

وجبات يجب على الأطفال تناولها قبل الذهاب للمدرسة صباحا

وحددت وزارة الصحة والسكان، وجبة إفطار يجب على الطلاب تناولها قبل الذهاب إلى المدرسة، وهي كما يلي:

- يجب أن تناول الأطفال إفطار خفيف ومتوازن يقلل الشعور بالإرهاق ويمد المخ بالطاقة اللازمة للجسد.

- يجب أن تضم وجبة الإفطار «طبق من البليلة، أو سندوتش جبن، أو فول، مع ثمرة فاكهة».