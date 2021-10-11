هشام إسماعيل عن حكاية «مش مبسوطة»: أظهرت أشياء إنسانية بداخلنا

تصدرت حكاية «مش مبسوطة»، من مسلسل «زي القمر» للفنان هشام إسماعيل، محركات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتفاعل معها العديد من الجمهور، خاصة بعدما ناقشت موضوعا هاما يخص معظم الشعب المصري، وهو الشخص المتزوج الذي يحاول مواجهة ظروف الحياة الصعبة.

وفي هذا الصدد، تواصلت «الوطن»، مع الفنان هشام إسماعيل لمعرفة دور الفن في حل مثل هذه القضايا، وتأثيره في حياة المشاهد، والمجتمع بصفة عامة.

إسماعيل: الفن يستطيع حل المشكلات بشكل غير مباشر

واكد هشام إسماعيل أن دور الفن يكمن فى طرحه للمشكلات التي يتعرض لها المجتمع هذه الفترة، حيث قال: «دور الفن الأساسي يتلخص في طرحه للمشكلات بصدق، وبمنظور مختلف، لأن صناع الأعمال الفنية دائماً لديهم نظرة مختلفة للحياة، وذلك عن طريق الخبرات وممارسة المهنة، ونعرف جيداً كيف نتناول المشكلات، بطريقة سليمة ونطرحها للمشاهد حتى يستوعب ماذا يحدث في حياته، ويكون ذلك في إطار فني مكثف عن طريق فكرة لطيفة يتقبلها»، مضيفاً أن الفن يستطيع تغيير المجتمع، ولكن بشكل غير مباشر.

هشام إسماعيل: الفنان الرادار الذي يلقط المشكلة

وأضاف إسماعيل، في حديثه عن اهتمام الفنان بمشكلات مجتمعه، قائلا: «الفنان دائما لديه هم وهو إسعاد الناس، وطرحه لمشكلات مجتمعه حتى يجدوا لها عدة حلول، لأننا جزء من هذا النسيج»، واصفاً الفنان بـ «الرادار الذي يلقط المشكلات بسهولة، ويستطيع تقديمها أياً كانت طريقته من كوميدي أو تراجيدي أو رومانسي، لأن الفنان دائما لديه تناول يستطيع أن يؤدي به أي شخصية».

هشام إسماعيل يتحدث عن تأثير الفن في حياتنا

وأكد إسماعيل أن للفن تأثيرا في حياة كل إنسان، وهو من أجمل الأدوات، قائلاً: «الفن مؤثر جدًا في حياتنا، لأن كل حكاية تقدمها الدراما توصل معنى، والجمهور يتأثر بهذه الحكايات ويتغير للأفضل، وهذا كل همي كممثل، ليكون الجمهور بأكمله بشكل أفضل»، متابعًا في حديثه عن أبطال العمل أن جميعهم متمكنون من أدوارهم، وسعيد جداً بالعمل معهم.

وقال إسماعيل إن ميزة مشروع الـ5 حلقات، هو إنتاجه لجيل جديد من الكتاب، والمخرجين، كما ساعد على ظهور إبداعاتهم المدفونة، فبدلا من كتابة فيلم سينمائي مكرر، أظهرت هذه الحكايات أشياء إنسانية بداخلنا، ولذلك فهو مشروع متكامل، وأكثر من رائع.