هشام إسماعيل بعد دخوله مجال التأليف: شكرا لثقة المنتجين

انطلقت أولى حلقات حكاية «قلب مفتوح»، من مسلسل «ورا كل باب»، عبر شبكة تليفزيون الحياة، منذ أمس السبت، وهي من بطولة كمال أبو رية، وميدو عادل، وفيدرا، ومن تاليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج تامر مرسي، وتدور الأحداث حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن العمل قال الفنان هشام إسماعيل في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه سعيد بخوض تجربة التأليف للمرة الثانية، بعد أن خاض التجربة الأولى بمسلسل «حلوة الدنيا سكر» للنجمة هنا الزاهد.

وأضاف أنه سيعمل الفترة القادمة على تأليف أكثر من عمل، معربا عن سعادته بدخوله في هذا المجال ووضع ثقة المنتجين في مؤلفاته، بجانب خوضه أكثر من عمل كممثل الفترة القادمة، منها مسلسل حكاية «مش مبسوطة» الذي يجسد فيه شخصية زوج الفنانة داليا مصطفى.

كمال أبو رية يتحدث عن تفاصيل شخصيته في حكاية قلب مفتوح

كان الفنان كمال أبو رية، قد قال في تصريح خاص سابق لـ «الوطن»، إنه يجسد دور طيبب قلب ولديه ولد يدرس خارج مصر، وكان من المعتاد أن يستخدم التليفونات البسيطة، ولا يحب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، ولكنه يبدأ يتعلم استخدام هذه الوسائل، فيتعرض لمشاكل تهدد حياته وأسرته.

وأَضاف أنه تحمس للعمل عندما قرأ السيناريو، وشعر بالسعادة البالغة، لأن النص جيد، ومبني بنية درامية سليمة، والموضوع يمس الأسرة المصرية.

والجدير بالذكر أن الفنان هشام إسماعيل قد أثار حالة من الجدل الفترة الأخيرة بسبب تصريحاته حول نظرية المؤامرة وإيمانه بها التي يتعرض لها نادي الزمالك، وأنه يحدث بفعل الأهلي، واشتهر «إسماعيل» بحبه الشديد للنادي الزمالك، وهو واحد من الفنانين المدافعين دائما عن النادي الملكي.