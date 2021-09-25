هشام إسماعيل: ليه حق رعاية الزمالك ربع المنافس؟

دعا الفنان هشام إسماعيل، مشجعي نادي الزمالك، إلى التبرع للفريق من أجل دعمه ماليا، بسب حالة عدم الاستقرار والأزمات المالية التي ضربت النادي مؤخرا، وأسفرت عن وقفه عن القيد لفترتين بسبب تراكم المديونيات، إذ أطلق حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي حملة لجمع التبرعات، وهو ما أحدث انقساما كبيرا ما بين المؤيدين والمعارضين للفكرة.

التبرع ينقذ النادي

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة مواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «الفكرة غرضها إنقاذ النادي الذي يتخبط ماليا بسبب ظروف كثيرة أبرزها عدم استقرار الإدارة، ودي حاجة مش في إيدينا، وعاوزين نمسك اللي بيعمل فينا كدة».

أغنى أندية العالم تحصل على تبرعات من مشجعيها

وتابع: «عندنا فكرة عالمية تنفذها أغنى أندية العالم، وهي تبرع الجماهير لأنديتها، وهناك التذاكر التي حُرم الجميع منها بسبب عدم الحضور الجماهيري للمدرجات، ومعرفش ليه حق الرعاية ربع المنافس»، ليقاطعه الإعلامي سيد علي، قائلًا: «مش عاوزين ندخل في حاجات مش صحيحة، ومش عاوز أعمل فتنة».