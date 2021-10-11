زلزال أمريكا.. فزع للسكان ولا إصابات أو خسائر مادية

ضرب زلزالان قويان بلغت قوة أحدهما 6.1 درجات بمقياس ريختر، في حين كانت شدة الآخر 6.2 درجات، قرب سواحل جزيرة «بيغ آيلاند» في أرخبيل هاواي الأمريكية في ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد، وأثار زلزال أمريكا اضطراب وفزع السكان.

اضطراب وفزع السكان جرّاء هزة الزلزالان

وتسبب زلزال أمريكا تسبب في سقوط الأشياء من أماكنها، غير أنه لم يصدر تحذير بشأن احتمال حدوث موجات مد عاتية المعروفة بـ «تسونامي»، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال الأول وقع على بعد نحو 27 كيلومترا جنوب ناليهو، وعلى عمق 17 كيلومترا، أما الزلزال الثاني فقد وقع بعد حوالي 20 دقيقة في نفس المنطقة.

وطمأنت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في هونولولو المواطنين إذ أفادت بأنه لا يوجد خطر بشأن حدوث موجات مد عاتية «تسونامي» التي من شأنها التسبب في حدوث دمار هائل على جميع المستويات.

لا إصابات أو خسائر مادية بعد وقوع زلزال أمريكا

وأفادت وكالة الأسوشيتد برس بأنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات جرّاء زلزال أمريكا، وفي تصريح لوزارة النقل في هاواي قالت فيه إنّ مدارج الطائرات سليمة، وإنّها لم تتعرض لأي أضرار بسبب حدوث الزلزالين، مشيرةً إلى أنّ الموانئ التجارية أو الجسور على الطرق السريعة لم تتأثر أيضاً.

وكان شاهد عيان على الزلزال يملك إحدى محطات الوقود في منطقة ناليهو التي وقع فيها الزلزال قد أفاد بأن أبواب ثلاجة عرض فتحت بفعل الاهتزاز وسقطت الأشياء على الأرض.

وفي سياق متصل شهدت شواطئ ألاسكا وقوع زلزال بقوة 8.2 على مقياس ريختر وفقاً للمعلومات الأولية الصادرة عن المركز الجيولوجي الأمريكي.

وأفاد المركز الجيولوجي بأن الزلزال وقع على بعد 91 كيلومترا من منطقة بيري فيل في ألاسكا وعلى عمق 29 ميلاً.