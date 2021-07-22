عاجل.. زلزال بقوة 6.9 ريختر يضرب بنما وترقب حذر من حدوث تسونامي

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بوقوع زلزال بقوة 6.9 ريختر بالقرب من بنما الأربعاء، وطبقًا للمركز فإن الزلزال كان على عمق كيلومترين اثنين، وعلى بعد نحو 321 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سان خوسيه في كوستاريكا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية «تسونامي» إنه ليس من المتوقع حدوث موجة مد، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

يذكر أن زلزال آخر بقوة 6.3 درجة قد وقع أيضًا بالقرب من بنما على عمق 22 كيلومتر، وقالت وكالة الحماية المدنية في بنما، إنها تراقب الوضع في المنطقة التي ضربها الزلزال، لكن لم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار.