تغريم مسئول سابق بـ«التعليم» زور شهادة مرضية

وقعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، غرامة على «ج. أ»، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمنيا سابقًا، تعادل سبعة أضعاف الأجر الوظيفي له؛ وذلك لتزوير شهادة تفيد مرضه وصرف مبلغ 1829.35 جنيه بدون وجه.

الشهادة التي تقدم بها مزورة

وتأكدت المحكمة، أن الشهادة المرضية التي تقدم بها المحال لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية لمدة شهر عام 2017، مزورة بالكامل، ولا يمكن أن ينسب صدورها بأي حال من الأحوال إلى اللجنة الطبية بالمنيا وفق ما قرره الشهود المذكورون من عدم صحة بيانات هذه الشهادة والأختام التي عليها والأرقام التعريفية.

استخدم محرر مزور للحصول على الإجازة

ورأت المحكمة، أن هذا الفعل بمثابة استعمال محرر مزور، وهو يعلم بذلك، بما يجعل المخالفتين المنسوبتين إليه ثابتتين في حقه ثبوتا يقينيا؛ الأمر الذي يؤكد أن المحال كان على علم بأن الشهادة محض شهادة مزورة، ومع ذلك قدمها لجهة عمله، وهو عالم بما شابها من تزوير محاولاً إدخال الغش والتدليس عليها.

المتهم خرج على مقتضى الواجب الوظيفي

وبذلك يكون المحال خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة، فلم يتعفف عن وطأ مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا، فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد الثقة الواجب توافرها في الموظف العام، وارتكب ذنبا إداريا جسيما يجعله غير صالح للاستمرار في تولي الوظائف العامة.